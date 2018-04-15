Тройственная агрессия в Сирии, Telegram вне зоны доступа, бразильский Пиночет

Демонстрация ради демонстрации

В ночь с 13 на 14 апреля Трамп выступил с обращением к нации: «Некоторое время назад я приказал Вооружённым силам США начать высокоточные удары по целям, которые связаны с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада . Совместная операция с ВС Франции Великобритании сейчас началась, мы благодарим их».

С двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф по территории Сирии было выпущено 103 ракеты, однако средства ПВО арабской республики С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», произведённые более 30 лет назад в СССР, отразили 71 из них. Объектами бомбардировок стали научно-исследовательский центр в Дамаск , штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэропортов и армейские склады. При этом, как сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозеф Данфорд , Вашингтон специально выбрал цели так, чтобы уменьшить риски вовлечения российских сил, но Москву предварительно уведомили лишь об использовании воздушного пространства, не вдаваясь в подробности операции.

«Нельзя не обратить внимание на то, что агрессия предпринята в то время, когда сирийские войска продолжают успешное наступление против (запрещённых в РФ — ред.) ИГИЛ Джабхат ан-Нусры и прочих террористических группировок. Получается, что США и их союзники хотят дать радикалам и экстремистам возможность перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и тем самым осложнить политическое урегулирование. Становится окончательно ясно, что те на Западе, кто прикрывается гуманитарной риторикой и пытается оправдать своё военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, в действительности с ними заодно и ведут дело к расчленению страны», — говорится в заявлении МИД РФ

Российские дипломаты также отмечают, что Вашингтон, Лондон и Париж совершили атаку в тот день, когда в Дамаск приехали инспекторы Организации по запрещению химического оружия , которые должны установить истинную картину произошедшего в Думе.

Между заявлением о возможном военном ответе и приказом о бомбардировке Дональд Трамп опубликовал в своём Twitter несколько противоречивых записей. 11 апреля он написал: «Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят — хорошие, новые и „умные“. Тебе не стоит быть партнером газового убийцы — животного, которое травит своих людей и наслаждается этим». Спустя всего 40 минут появилось следующее заявление: «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая времена холодной войны. Для этого нет никакой причины. Россия нуждается в нашей помощи ради своей экономики — это было бы очень легко сделать. Нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?»

Логика Трампа вполне объяснима, если учесть его положение во внутриполитической системе Штатов: спустя больше года после вступления в должность он так и не стал полноценным президентом, истеблишмент постоянно ищет новые поводы для запуска процедуры импичмента, а СМИ играют против него. К тому же последние дни общественность только и обсуждала обыски у его адвоката и новости о якобы объявившимся внебрачном ребёнке. Следовательно, Трампу необходимо, во-первых, отвлечь внимание от этих тем, во-вторых, показать свою жёсткость по отношению к России. После громких заявлений в начале недели американскому лидеру не оставалось ничего иного, как нанести удар по Сирии, но удар чисто символический: он позволил всем сторонам сохранить лицо, не спровоцировал столкновения России и западной коалиции, не переломит ход гражданской войны.

«За пару дней до прыжков и криков Трампа у берегов Сирии сирийскую ПВО протестировали израильтяне. Они атаковали Сирию ракетами «Скайп снайпер», которые ещё в 2016 году Израиль назвал неуязвимыми. Но пять из восьми ракет были сбиты сирийской ПВО, оснащённой старыми (российскими — ред.) системами «Панцирь». Современные российские С-300 и С-400 даже не вмешивались. Специалисты объяснили Трампу, что «Томагавки» ещё более уязвимы. Героический дух Трампа несколько снизился, и он начал раздувать что-то такое комичное про «новые и умные ракеты», — написала газета The Times

Стан западных стран разделился на два лагеря: одни всецело поддержали решение об атаке арабской республики, а другие призывали убедиться в применении химического оружия, прежде чем переходить к радикальным мерам. Так, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не называть Россию врагом и предупредил, что дальнейшая деэскалация в Сирии зависит исключительно от договорённости между Москвой и Вашингтоном.

Ключи на стол, пожалуйста

13 апреля Таганский районный суд поставил точку в длящемся почти год споре Telegram и Роскомнадзором , постановив внести месседжер в список запрещённых в России сайтов. Как ожидается, сотовые операторы заблокируют ресурс с 15-го числа.

Причиной для разбирательства стал отказ Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений пользователей (при переписке в так называемом секретном чате сообщения шифруются и расшифровываются только на устройствах пользователя, минуя сервер, то есть при входе в аккаунт на другом устройстве переписка будет недоступна). Более того, он запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании.

«Если его здесь заблокировали, для него это, как орден повесили на грудь за то, что он против русских. Ему там на Западе будет легче. Это такой чисто пиаровский мотив. Это показывает, с кем он хочет иметь дело, на кого он хочет работать и где жить», — сказал управляющий партнёр компании «Ашманов и партнёры» Игорь Ашманов

Действительно, четыре года Дуров уехал за границу и объявил, что не собирается возвращаться в Россию.

Однако в этой ситуации речь идёт не о желании тех или иных чиновников нанести удар по бизнесу основателя самой популярной в России соцсети «Вконтакте», а о безопасности тысяч людей. Ни для кого не секрет, что Telegram активно пользуют террористы для общения между собой и координации совершаемых атак по всему миру. В июле прошлого года ФСБ сообщила, что на территории России члены бандформирований чаще всего выбирают именно этот мессенджер из-за возможности создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации. В ответ Дуров заявил, что для победы над терроризмом придётся заблокировать интернет и запретить буквы. Впрочем три года назад после обращения депутата Госдумы Александра Агеева к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить Telegram, поскольку его могла применять запрещённая в РФ террористическая группировка ИГ, Дуров сообщил, что с ноября 2015 года заблокировано более 660 общественных каналов боевиков. Впрочем в этом году он подчеркнул, что мессенджер выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

Российская аудитория Telegram составляет 15 млн человек. Большинство из них используют Telegram как канал связи, а не новостной портал, поэтому его блокировка не приведёт к какому-либо коллапсу — по количеству пользователей и трафику он остаётся далеко позади WhatsApp, Viber и Skype. Тем, кто всё-таки не хочет отказываться от этого мессенджера, ещё до вступления в силу решения о блокировке предложили множество вариантов её обхода. Как результат, уже к вечеру 13 апреля количество пользователей мессенджера «ТамТам» от Mail.Ru Group выросло в 10 раз, а число новых каналов за двое суток перевалило за 40 тысяч. Кроме того, в Крыму готовятся к запуску собственного мессенджера «Диалог М», через который можно обмениваться сообщениями, отправлять файлы и вести беседу в рабочих группах.

Бразилия стоит перед сложным выбором

7 апреля Лула да Силва, занимавший пост президента Бразилии два срока подряд с 2003 по 2011 годы, начал отбывать тюремное наказание по обвинению в коррупции. Изначально его приговорили к 9,5 годам лишения свободы, однако позже этот срок увеличили до 12 лет и одного месяца.

Согласно законодательству страны, человек, осуждённый за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Таким образом, Лула да Силва теряет возможность участвовать в президентской гонке, которая стартует уже в августе. Однако 10 апреля левая Партия трудящихся объявила, что при любых обстоятельствах выдвинет его кандидатуру и запреты для них не важны. Опрос, проведённый в начале марта, в очередной раз подтвердил статус фаворита бывшего президента: в первом туре за него проголосовали бы 33,4% респондентов, а во втором он одержал бы победу вне зависимости от того, кто стал бы его соперником. Такая поддержка со стороны соотечественников неудивительна, поскольку за время правления Лула да Силва повысил уровень благосостояния населения, сократил количество бедных на 60% и развил национальное производство. Для сравнения, результатом работы нынешнего главы государства Мишела Темера, правящего с августа 2016 года, стало увеличение дефицита бюджета с $44 млрд до $50,4 млрд и незначительно снижение уровня безработицы (с 13,7 млн до 13,4 человек). Его рейтинг не превышает пределы социологической погрешности — в июле 2017 года он упал до 2%.

Впрочем всё чаще звучит мысль, что если Темеру удастся не повторить судьбу своей предшественницы Дилмы Руссефф , которой Сенат объявил импичмент, то вполне может пойти по стопам Лулы да Силвы и угодить в тюрьму по той же статье. В интервью местному журналу Epoca владелец крупной компании по производству мяса JBS Жоэсли Батиста заявил о причастности главы государства к коррупционным схемам, благодаря чему правительство вымогало у бизнесменов деньги в обмен на политическое содействие. В эфире прозвучала аудиозапись, на которой Темер якобы распорядился заплатить $630 тысяч бывшему главе палаты депутатов Эдуарду Кунье за молчание по делу о коррупции в нефтяной компании Petrobras.

Если да Силва запретят баллотироваться на третий срок (а это самый вероятный сценарий), то на первый план выйдет сторонник жёсткой линии и сотрудничества с США Жаир Болсонару, в прошлом десантник, который по социологическим опросам занимал второе место. СМИ окрестили его бразильским Пиночетом за то, что он мыслит и действует по-военному прямолинейно, бескомпромиссно и беспощадно.