Станция метро «Стрелка», построенная к ЧМ-2018, может открыться в Нижнем Новгороде 13 мая

МОСКВА , 16 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков /. Станция метро «Стрелка», построенная в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу, может открыться 13 мая. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Транспортной дирекции — 2018» Кирилл Поляков.

"Думаю, что 13 мая, когда состоится следующий товарищеский матч на стадионе «Нижний Новгород», мы откроем станцию метро «Стрелка». Она находится в высочайшей степени готовности, и вопрос заключается только в оформлении бумаг. В прошедшее воскресенье мы были на станции, спускались на платформу, и я могу сказать, что вся инфраструктура готова и осталось только получить документы о вводе в эксплуатацию", — сказал Поляков.

Новая станция метро «Стрелка» появится недалеко от стадиона. Предполагается, что пользоваться станцией будут до 104,5 тыс. пассажиров в сутки или порядка 30,5 млн в год.

"Хотелось бы также добавить про станцию метро в Санкт— Петербурге , которую мы планируем открыть 29 апреля во время тестового матча "Зенит" — ЦСКА. Надеемся, что именно в этот день болельщики смогут воспользоваться станцией «Новокрестовская» в полном объеме, а также протестировать ее комфортность и удобство", — добавил Поляков.

Также он отметил, что все замечания по проведению первого тестового матча в Нижнем Новгороде будут учтены в ближайшее время. «Тестовый матч в Нижнем Новгороде прошел в штатном режиме. Замечания, которые были, будут учтены в ближайшее время, и чемпионат мира пройдет без нареканий. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жителям, болельщикам и гостям города было комфортно», — отметил Поляков.

В воскресенье на стадионе в Нижнем Новгороде прошла первая официальная игра, в которой встретились команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Олимпиец» (Нижний Новгород) и «Зенит-2» (Санкт-Петербург). Матч завершился победой гостей со счетом 1:0. Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.