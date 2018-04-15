Ещё
В США опубликовали спутниковые снимки разрушенных ракетным ударом объектов в САР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США опубликовали спутниковые снимки разрушенных ракетным ударом объектов в САР 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На фото первая цель США — Центр исследований и разработок в Барзасе, в пригороде Дамаска. Вторая и третья цель была расположена недалеко от города Хомс.
Американская компания-оператор Digital Globe в своем Twitter опубликовала спутниковые снимки, на которых, по ее данным, показаны разрушенные ударами США, Великобритании и Франции объекты в Сирии.
Details emerge about Syrian sites targeted by US-led airstrikes — via @washingtonpost https://t.co/J5Nw7QvaIg pic.twitter.com/fcXc1toegz
— DigitalGlobe (@DigitalGlobe) 15 апреля 2018 г.
ТК «Звезда»: последние новости
Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска - SANA Германия не будет участвовать в военной операции в Сирии – Меркель В Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного организованы курсы по обучению компьютерной грамотности
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии287
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США615
США накажут Россию за поддержку Асада289
Ракеты Трампа подстрелили рубль370
Подписчики ополчились на Галкина40
Видео
05:28
CNN показал доказательства «успешности» ударов по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение