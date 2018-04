В США опубликовали спутниковые снимки разрушенных ракетным ударом объектов в САР

На фото первая цель США — Центр исследований и разработок в Барзасе, в пригороде Дамаска . Вторая и третья цель была расположена недалеко от города Хомс

Американская компания-оператор Digital Globe в своем Twitter опубликовала спутниковые снимки, на которых, по ее данным, показаны разрушенные ударами США, Великобритании Франции объекты в Сирии

Details emerge about Syrian sites targeted by US-led airstrikes — via @washingtonpost https://t.co/J5Nw7QvaIg pic.twitter.com/fcXc1toegz

— DigitalGlobe (@DigitalGlobe) 15 апреля 2018 г.