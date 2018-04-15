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Суд оштрафовал депутата Дмитрия Барабанова за продажу алкоголя без документов в закусочной «У Петровны»
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Суд оштрафовал депутата Дмитрия Барабанова за продажу алкоголя без документов в закусочной «У Петровны» 

Псковская губерния 57 минут назад
УМВД России по городу Пскову обратилось в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя Дмитрия Барабанова к ответственности: 22 февраля инспектор ОИАЗ УМВД России по городу Пскову А. Бубнов провёл проверку закусочной «У Петровны», где было обнаружено светлое пиво «Владимирское Классик» крепостью 4,7 процента в количестве одной кеги объемом 50 литров. Сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота пива, у закусочной не было, продавец заявила, что они были утеряны, в документации был только сертификат качества. Исследовав документы, суд установил, что предприниматель нарушил требования пункта 1 статьи 10.2, пункта 2 статьи 16 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и решил привлечь Барабанова к административной ответственности, назначив ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей с конфискацией пива «Владимирское Классик». Напомним, Дмитрий Александрович Барабанов — депутат Псковской городской думы, в новом созыве входит во фракцию «Единая Россия». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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