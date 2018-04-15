Железняк высоко оценил внешнюю политику России

США , Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.

"Наша страна продолжает вести ответственную, взвешенную внешнюю политику и предпринимает все возможные меры для того, чтобы мировое сообщество встало на защиту права, мира и справедливости", — передает слова депутата его пресс— служба.

Железняк добавил, что молчаливое согласие с агрессией против Сирии сегодня завтра может вылиться в агрессию против любой другой страны, которую Вашингтон выберет в качестве своей новой политической или экономической жертвы.

Он отметил, что российские парламентарии рассчитывают на объективное и непредвзятое расследование специалистов ОЗХО по инциденту в сирийском городе Дума

"Мы рассчитываем, что специалисты ОЗХО, которые, несмотря на бомбовые удары по Сирии, готовы провести расследование инцидента в сирийском городе Дума, абсолютно объективно и непредвзято сделают свою работу, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося", — подчеркнул парламентарий.