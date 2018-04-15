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Железняк высоко оценил внешнюю политику России
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Железняк высоко оценил внешнюю политику России 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия ведет ответственную и взвешенную внешнюю политику, предпринимает все для того, чтобы мировое сообщество встало на защиту права, мира и справедливости, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, который сейчас вместе с российскими политиками посещает с официальным визитом Сирию.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.
"Наша страна продолжает вести ответственную, взвешенную внешнюю политику и предпринимает все возможные меры для того, чтобы мировое сообщество встало на защиту права, мира и справедливости", — передает слова депутата его пресс— служба.
Железняк добавил, что молчаливое согласие с агрессией против Сирии сегодня завтра может вылиться в агрессию против любой другой страны, которую Вашингтон выберет в качестве своей новой политической или экономической жертвы.
Он отметил, что российские парламентарии рассчитывают на объективное и непредвзятое расследование специалистов ОЗХО по инциденту в сирийском городе Дума.
"Мы рассчитываем, что специалисты ОЗХО, которые, несмотря на бомбовые удары по Сирии, готовы провести расследование инцидента в сирийском городе Дума, абсолютно объективно и непредвзято сделают свою работу, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося", — подчеркнул парламентарий.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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