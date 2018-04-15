Олег Дерипаска посетит Иркутскую область 

Владелец группы компаний «Базовый элемент», крупнейший собственник компании «Русал» Олег Дерипаска 16 апреля прибывает в Иркутскую область с рабочим визитом, пишет информагентство «Альтаир». По неофициальной информации, он встретится с представителями Братского и Иркутского алюминиевых заводов, а также ПАО «Иркутскэнерго», входящих в состав «Базэла» и «Русала».
На прошлой неделе эти предприятия включили в перечень экономических объектов и физических лиц — предпринимателей, государственных служащих, — на которых налагаются санкции министерства финансов США. Самого Дерипаску внесли в санкционный список 5 апреля.
Источник фото: ria.ru