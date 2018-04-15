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В МИД заявили об уменьшении военной мощи США
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В МИД заявили об уменьшении военной мощи США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ-10 (Московская область), 15 апр — РИА Новости. Военно-технологический вес США в глобальном раскладе сил неизменно падает, США придется договариваться с РФ, заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
"Рано или поздно нашим американским коллегам придется с нами договариваться. Причем им, наверное, полезнее было бы сделать рано, а не поздно. Так как военно-технологический вес США в глобальном раскладе сил неизменно падает. И нельзя исключать, что через какой-то серьезный промежуток времени с Вашингтоном можно будет вести другой разговор", — сказал он на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
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