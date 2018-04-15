В МИДе России назвали бомбёжку в Сирии «выпусканием пара»

«Мы все видели, как это было сделано, образно говоря, американцам показали площадку, пустое поле, поставили там мишень и сказали: сюда можно жахнуть. Так оно примерно и получилось», — цитирует Ермакова РИА Новости

«Сказать, что американцы полностью закрылись, что они не демонстрируют желание в стратегическом диалоге, конечно же, нельзя», — резюмировал дипломат.