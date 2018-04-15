В МИДе России назвали бомбёжку в Сирии «выпусканием пара» 

«Мы все видели, как это было сделано, образно говоря, американцам показали площадку, пустое поле, поставили там мишень и сказали: сюда можно жахнуть. Так оно примерно и получилось», — цитирует Ермакова РИА Новости.
«Сказать, что американцы полностью закрылись, что они не демонстрируют желание в стратегическом диалоге, конечно же, нельзя», — резюмировал дипломат.
США, Великобритания и Франция накануне обстреляли Сирию. Утверждается, что были атакованы три объекта, связанные с химической программой режима Башара Асада. Москва назвала бомбардировку актом агрессии и грубым нарушением международного права.