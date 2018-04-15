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ФАО ООН призвала АТР ускорить меры по ликвидации голода
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ФАО ООН призвала АТР ускорить меры по ликвидации голода 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сува, 15 апреля /Синьхуа/ — Продовольственная и сельскохозяйственная организация /ФАО/ ООН на днях призвала Азиатско-Тихоокеанский регион /АТР/ ускорить меры по ликвидации голода и совместно бороться с влияниями климатических изменений на сельское хозяйство.
34-я региональная конференция ФАО на днях состоялась в островном государстве Фиджи. На конференции присутствовали представители более 40 членов ФАО в АТР.
Генеральный директор ФАО Жозе Грациано да Силва в ходе конференции призвал членов АТР предпринять активные шаги для преодоления проблемы голода. По его словам, почти 500 млн человек в АТР угрожает голод, поэтому необходимо приложить больше усилий и создать более надежное партнерство, чтобы выполнить цели Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
На конференции участники также подчеркнули необходимость принять меры для противодействия влиянию климатических изменений на сельское хозяйство. —0—
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