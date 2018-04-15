Как исследования ДНК помогли найти могилу Сусанина

Иван Сусанин — народный герой, символ «мужицкой» преданности царю. За четыре столетия его имя и легенда о чудесном спасении первого государя из рода Романовых стали частью фольклора.

Откуда узнали?

История о подвиге Ивана Сусанина до начала XIX века передавалась его потомками из уст в уста. Широкая публика узнала о ней только в 1812 году, благодаря выходу рассказа писателя Сергея Николаевича Глинки в журнале «Русский вестник».

Зайдя в село Домнино, они встретили крестьянина Ивана Сусанина и решили у него выпытать, где пребывает новоизбранный царь. Но Сусанин, смекнув, что поляки хотят погубить молодого государя, не только не сказал им, где он находится, но и повел их в противоположную сторону. По дороге, он зашел в свою избу и незаметно отправил своего маленького сынишку к царю, чтобы предупредить его об опасности. Заведя ляхов в непроходимую чащу, Иван Сусанин произнес: «Злодеи! Вот голова моя; делайте со мною, что хотите; кого вы ищете, тот вам не достанется!». После этого, поляки зарубили саблями героя, но сами выбраться из чащи не смогли и царь был спасен.

Зять-наследник

Таким образом, история Ивана Сусанина спустя 200 лет обрела новые подробности литературного характера. Естественно, что предсмертные слова Ивана Сусанина выдумал сам Глинка. Многие детали он также добавил в рассказ о Сусанине «для красного словца». Но какие именно это были подробности? Что же мы реально знаем об Иване Сусанине?

Что-то можно предположить. Например, что Сусанин был вдовцом и у него была дочь, которая и наследовала ему. В царской грамоте, данной 30 ноября 1619 года (уникальном и самом раннем источнике о существовании костромского крестьянина) зятю Ивана Сусанина Богдану Сабинину даруется половина деревни с «обелением» от всех податей и повинностей «за службу к нам и за кровь, и за терпение…». Бесспорно, что такой документ мог быть только признанием больших заслуг семейства перед царем.

Родственники Сусанина

Некоторые предположения, что мать Сусанина звали Сусанна, а сам он был сельским старостой являются скорее домыслами. А вот отчество Сусанина — Осипович, было придумано историками уже в XIX веке и не подтверждается никакими документами.

Однако сам тот факт, что царь снизошел до простого крестьянина и еще дважды из Москвы подтверждал привилегии, освобождавшие от податей, в 1633 и 1691 годах заслуживает внимания.

В рассказе Глинки, по сравнению с текстом грамоты, есть два основных вымышленных сюжета. Первый — сын Сусанина. Как мы знаем, наследовала ему дочь Антонида (в том числе и царские привилегии), что было возможно только в отсутствие мужского потомства. Но ведь сын мог умереть и раньше? Как показывают исследования (Велижев, Лавринович) это не так. Еще в 1731 году потомками Сусанина была сделана попытка ввести в рассказ о спасении царя еще одного родственника — будущего мужа Антониды. Его якобы послал Сусанин предупредить царя об опасности.

Однако этой выдумке не поверили и прошение (имевшее целью получить более широкие льготы) не утвердили. Таким образом, и сын и зять Сусанина не существовали и были добавлены в легенду о спасении царя позднее. То же можно сказать и о том, что Сусанин увел поляков в чащи (или болота). В документах XVII века известно только, что Сусанин не выдал местоположение царя, а романтический эпизод с глухими местами был добавлен позже.

Иван Сусанин и ДНК В начале 2000-х годов в прессе появились несколько сообщений о находке могилы Ивана Сусанина. Археологи основывали свою гипотезу на том, что на нескольких скелетах, найденных в результатах раскопок недалеко от села Домнино, были обнаружены следы ударов холодным оружием, возможно сабли.

Однако они исходили из гипотезы, что Сусанин был похоронен, что также еще требовалось доказать. Медики-криминалисты, изучавшие найденные останки, хотя и отметили многие сходные черты в антропометрическом строении найденных скелетов и потомков Сусанина в 8 — 15 поколениях, уклонились от однозначной идентификации наиболее вероятного скелета. Судьбу должен был решить анализ ДНК костей, однако проведенное исследование не дало никаких надежных положительных результатов.

Иван Сусанин XX века

Тем не менее, едва ли сейчас можно сомневаться, что подвиг Ивана Сусанина был выдуман. Задокументированные примеры таких поступков хорошо известны в отечественной истории.

Самым знаменитым является подвиг крестьянина Матвея Кузьмина зимой 1942 года. В районе его деревни в Псковской области батальон немецкой 1-й горнострелковой дивизии хотел совершить обход позиций советских войск. В качестве проводника немцы выбрали 83-летнего Матвея Кузьмина. Однако тот, вызвавшись вести отряд, незаметно отправил 11-летнего внука Сергея (это не было уже выдумкой более поздних рассказчиков) в расположение советских войск и передал через него время и место засады.

В условленное время Матвей Кузьмин вывел немцев на позиции советских пулеметчиков. История эта была передана советским Информбюро, а Матвею Кузьмину посмертно было присвоено звание героя Советского Союза.

При этом, сам Матвей Кузьмин об Иване Сусанине знал едва ли — псковский охотник вероятно был неграмотным. Ну а если знал, то это тоже неудивительно. В России, как и позднее, в СССР, подвиг Ивана Сусанина широко использовался в массовой пропаганде. Опера Глинки «Жизнь за царя» сменила название на «Иван Сусанин», к патриотическому образу костромского крестьянина обращались писатели, художники, поэты на протяжении и XIX и XX веков.

О реальном Иване Сусанине мы знаем очень мало, однако больше чем о любом другом крестьянине того времени. Его существование документально подтверждено, он даже своим молчанием совершил подвиг и не выдал молодого Михаила Романова, на которого охотились ляхи.