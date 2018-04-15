С двойным запасом. Воду из Дона направят в шахтерские города

Корреспондент «АиФ-Ростов» побывал на объекте ЖКХ и узнал подробности.

Почему жители остаются без воды

Водоснабжение шахтёрских городов и посёлков Ростовской области сегодня вызывает у многих жителей справедливые нарекания.

Но с каждым годом таких жалоб становится меньше. Старые трубы, проложенные ещё в 1950-1960-х годах, меняют на новые, в итоге население получает качественную услугу.

Программа по нормализации водоснабжения шахтерских городов действует по решению губернатора Василия Голубева уже шесть лет, с 2012 года.

Первый крупный объект в системе Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) уже реализован, проложено почти 30 км сетей магистральной коммуникации.

Результат этого строительства ощутили жители посёлков Майский и Южный города Шахты, которые питает новая система водоснабжения. Если раньше на этих территориях были частые перебои с водоснабжением, то теперь такая ситуация практически исключена.

Также улучшено водоснабжение в посёлке Каменоломни, переключившегося на питание от ШДВ. Всего за последние годы более 40 тыс. людей, живущих в этой части Ростовской области, ощутили более качественное и бесперебойное водоснабжение.

На очереди сдача ещё одного важного объекта — водопроводной насосной станции (ВНС) близ посёлка Майский Октябрьского района. Она будет принимать воду от Шахтинско-Донского водовода и качать её в города Красный Сулин, Новошахтинск и рядом расположенные населённые пункты.

Сколько ещё нужно терпеть?

«После ввода в эксплуатацию объекта у Новошахтинска и Красного Сулина будет два источника водоснабжения — останется действующее Соколовское водохранилище, и основное — река Дон . Это полностью нормализует подачу воды, жители получат услугу без ограничения и в полном объёме, в том числе и крупные предприятия Гуковского индустриального парка», — рассказал министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер

Как он отметил, строительство насосной станции «Майская» завершат в нынешнем году, а в следующем, 2019-м, запустят в работу. В дальнейших планах значится реконструкция очистных сооружений, находящихся рядом с Соколовским водохранилищем.

Сейчас на строительной площадке насосной станции «Майская» ведутся монтажные и пуско-наладочные работы электротехнического и насосного оборудования внутри помещений, подземные коммуникации уже проложены.