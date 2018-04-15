Фейки недели: полицейским запретили слушать Децла

Полицейским запретили улыбаться

В конце минувшей недели СМИ бурно обсуждали опубликованную в телеграм-канале «338» инструкцию для правоохранителей Краснодарского края . В скандальном документе говорится о контроле над поведением полицейских в нерабочее время.

Согласно инструкции, кубанским полицейским с 1 июня запрещено посещать «Макдоналдс» и другие заведения общепита, появляться в ночных клубах, носить шорты и открытые платья, заниматься сидячие места в общественном транспорте в форменной одежде, улыбаться и хмуриться, ругаться матом, изменять своим супругам, а также бить жен и детей.

Документ подписан начальником краснодарского главка Владимиром Виневским — однако в фамилии генерал-лейтенанта была допущена ошибка. Это и подтвердило версии о том, что данная инструкция является фейком.

Более того, составители фейка запутались в «матчасти»: липовая инструкция отсылает к части 4 статьи 82 ФЗ о службе в органах внутренних дел , утратившей силу с 1 января 2015 года.

Баттл-рэп, который мы заслужили

Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий , более известный под псевдонимом Децл, задолжал коммунальщикам 150 тысяч рублей. О взыскании долга с рэпера сообщило РИА «Новости» : по данным информационного агентства, иск по недоплате за жилую площадь и коммунальные платежи был подан управляющей компанией «Дом-Мастер».

Сам же Децл назвал сообщение о взыскании долга по ЖКХ «наглой ложью»:

Эта квартира зарегистрирована на мою маму. Я сейчас нахожусь во Владивостоке , только прилетел из Японии . И, возможно, это все с подачи недоброжелателей. Одно СМИ напечатало и дезинформировало кучу людей, но мой адвокат уже опроверг эту новость. Соответственно, в Басманном суде никаких исков нет, и не может быть. Приеду в Москву , буду разбираться, заявил рэпер в интервью НСН.

Децл подозревает, что слухи о задолженности распустил его коллега по цеху — Василий Вакуленко : «Я думаю, что это продолжение конфликта с Бастой. Думаю, что он, используя какие-то ресурсы, свои знакомства в Басманном суде, через канал Mash или еще где-то пытается в очередной раз опорочить мои честь и достоинство», — заявил рэпер.

Конфликт между рэп-исполнителями разгорелся осенью 2016 года: Децл подал в суд на Басту за оскорбление в социальной сети, потребовав миллион рублей компенсации. Суд посчитал, что словосочетание «лохматое чмо» на миллион не тянет — Толмацкому удалось отсудить лишь 50 тысяч рублей.

Фейковая забастовка

На минувшей неделе в соцсетях активно обсуждали видеоролик, на котором снята забастовка работников подрядчика на строительстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода в пригороде Тюмени . Ролик впервые был опубликован в сообществе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Довели народ до отчаяния. Неоднократно рабочий коллектив обращался за помощью в трудовую инспекцию и прокуратуру г. Тюмени и Москвы за помощью. Заработную плату и аванс постоянно задерживают на неопределенные сроки. Но все обращения с жалобами игнорируют, комментируют инцидент обитатели соцсети.

Впрочем, как выяснило издание URA.RU, забастовка оказалась фейковой. «У нас сегодня было совещание на стройке. Там работает 700 человек, по ролику видно, что там человек 20. Это было утреннее производственное совещание, — сообщил представитель ООО „СК Техинжстрой“. — Ролик фейковый, наша служба безопасности уже над этим работает. Задержек зарплаты у нас нет. Она выдается 15 числа каждого месяца. Сегодня еще только 13-е».

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — пояснили в СКР.