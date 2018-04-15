16 апреля Курскую область посетит замминистра ЖКХ Андрей Чибис 

Чиновник неоднократно критиковал ситуацию с капремонтом в нашем регионе
Напомним, ранее «КИ» сообщали о том, что замминистра ЖКХ Андрей Чибис планирует выездную проверку в Курской области.
— Курская область стала регионом с самым худшим уровнем выполнения программы капремонта в 2017 году — коллеги во всей области смогли отремонтировать лишь 73 дома за год. Это всего 26,7% от плана! На прошлом селекторе по капремонту мы эту проблему уже достаточно жёстко обозначили, — сообщал чиновник в своем аккаунте на Facebook.
В настоящее время стало известно, что визит в наш регион ожидается в понедельник 16 апреля.