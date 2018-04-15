Почему споры о происхождении Роксоланы не имеют смысла

460 лет назад при невыясненных обстоятельствах скончалась Хюррем — супруга османского султана Сулеймана Великолепного, известная в славянской и европейской литературной традиции как Роксолана. За несколько веков её образ оброс многочисленными легендами, а русские, украинские и польские историки до сих пор спорят о том, к какой национальности относить Роксолану. При этом всё больше учёных склоняются к мнению, что сформировавшийся в массовом сознании образ Хюррем на самом деле очень далёк от исторической реальности. О происхождении Роксоланы и её влиянии на политику Османской империи — в материале RT.

Датой смерти Хюррем Хасеки-султан (Роксоланы) считается 15 апреля 1558 года. Причины её гибели достоверно неизвестны — существуют как версии об отравлении, так и об уходе из жизни по причине серьёзной болезни. Впрочем, о её рождении известно ещё меньше, чем о смерти. Однако именно по этому поводу более ста лет спорят российские, украинские и польские историки.

Любимая жена

Первые упоминания о Роксолане появились между 1517 и 1520 годами, когда девушка-подросток славянского происхождения попала в Османскую империю. Предположительно, её захватили в плен крымские татары во время набегов на территорию Восточной Европы, а затем продали на одном из невольничьих рынков Крыма . Как именно она попала в гарем тогда ещё шехзаде (принца) Сулеймана — неизвестно, но по одной из версий она была подарена ему по случаю восхождения на престол. Ей в это время было около пятнадцати лет. Оказавшись в Турции , девушка приняла ислам и имя Хюррем, что означало «Смеющаяся».

Спустя некоторое время Хюррем каким-то образом удалось привлечь к себе особое внимание султана. Судя по отзывам итальянского дипломата Пьетро Брагадина, красавицей она не была. Тем не менее Сулейман стал проводить с Хюррем всё больше времени, вызвав тем самым ревность главной наложницы — Махидевран — матери Мустафы, который на тот момент был наследником престола.

Тлевший между женщинами конфликт закончился дракой — Махидевран расцарапала сопернице лицо. Эта сцена описана в отчётах венецианского посла Бернардо Наваджеро. Однако султан принял сторону Хюррем, которая в итоге стала его любимой наложницей. В ближайшие несколько лет у Хюррем и Сулеймана родились дети, которые и стали основными наследниками престола. А попавшая в опалу Махидевран в 1533 году, когда Мустафа отправился отрабатывать управленческие навыки на должности наместника в Манисе, последовала за сыном.

В 1534 году умерла мать султана, и Хюррем фактически стала главной женщиной во дворце. По степени влияния на Сулеймана с ней мог соперничать лишь великий визирь Османской империи и близкий друг султана Паргалы Ибрагим-паша, чьей супругой, согласно некоторым источникам (в частности, по рассказам молдавского князя Дмитрия Кантемира ), была одна из сестёр турецкого монарха. В 1536 году Ибрагим-паша был задушен — он пал жертвой интриг, к которым, считают исследователи, могла быть причастна Хюррем.

Примерно в середине 1530-х Хюррем, в нарушение традиций, не позволявших султанам вступать в брак с рабынями, стала официальной женой Сулеймана и первой носительницей специально учреждённого для неё титула — хасеки, которым именовались любимые жёны и наложницы османских монархов.

Сулейман Великолепный, всегда прислушивавшийся к советам Хюррем, в том числе и в политике, много времени проводил в военных походах, существенно расширив владения империи в Восточной Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Хюррем в это время принимала дипломатов и вела переписку с иностранными правителями. А также активно популяризировала ислам, открывая на личные средства новые мечети и медресе.

В 1553 году новый великий визирь Рустем-паша, женатый на дочери Хюррем и Сулеймана, втайне вызвал в армию к султану законного наследника престола Мустафу. При этом Рустем-паша донёс султану, что сын приехал к нему, чтобы убить его и захватить власть. Мустафа, а затем и его семилетний сын Мехмед в итоге были казнены по приказу Сулеймана.

Путь к престолу для детей Хюррем был свободен. Но она так и не дождалась статуса валиде — матери османского монарха, — в 1558 году она умерла при не до конца выясненных обстоятельствах. Её сын Селим, получивший прозвище Пьяница из-за своего пристрастия к вину, возглавил империю в 1566 году. Именно при нём вассалы Османской империи — крымские татары — дошли до Москвы в 1571 году, а спустя год их разгромили русские в битве при Молодях, вследствие чего татары надолго утратили свою боеспособность.

Русские корни

Сегодня в литературе и кинематографии можно найти немало версий о происхождении Хюррем. Некоторые из них претендуют на научную точность.

Так, по версии киевских историков, Роксолана — украинка по национальности. Хюррем даже включена в интернет-рейтинг «Сто великих украинцев», её портрет украшает почтовые марки Незалежной, в её честь названа улица в галицийском Трускавце. Однако абсолютно достоверной эту точку зрения назвать всё-таки нельзя.

«Споры о происхождении Хюррем идут до сих пор. И какого-то конкретного результата ждать не стоит. Рассказы о юности Роксоланы — это беллетристика», — отметила в интервью RT кандидат исторических наук, старший преподаватель СПбГУ Александра Жевелева.

По словам эксперта, в современных научных дискуссиях Хюррем называют то русской, то украинкой, то полькой, поскольку надёжных источников о месте её рождения и происхождении не существует.

Современники Хюррем, в частности Пьетро Брагадин и Бернардо Наваджеро, именовали её русской.

Литовский посол в Крыму Михалон Литвин утверждал, что Хюррем в юности была похищена с территории Великого княжества Литовского. А польский дипломат XVII столетия Самуил Твардовский через шестьдесят лет после смерти Хюррем назвал её дочерью священника из галицийского Рогатина. Версии взаимоисключающие, так как Галиция под властью Литвы никогда не находилась.

Именем Роксолана Хюррем впервые назвал посол Священной Римской империи Ожье Гислен де Бусбек, указав на то, что она происходит из Роксолании: так в средневековой Европе называли большую часть земель, заселённых восточнославянскими народами.

В XIX веке с лёгкой руки польского поэта Маврикия Гославского распространилась версия, согласно которой Хюррем якобы родилась в городке Чемерицы на Подолии. Позже стихи Гославского перепели и стали выдавать за старые украинские народные песни, что ввело в заблуждение некоторых украинских исследователей ХХ века.

Также с подачи литераторов поляки начали называть Хюррем Александрой, а украинцы — Анастасией Лисовской, хотя никаких научных подтверждений ни у одной из этих версий нет. Более того, известный украинский историк Владимир Грабовецкий выяснил, что никаких упоминаний о роде Лисовских, живших в Галиции в XV или XVI столетиях, в архивах не сохранилось.

Современные украинские националисты, называя Роксолану «украинкой», также ошибаются. В XVI—XVII веках, когда о Хюррем писали европейские дипломаты, отдельного украинского народа ещё не существовало.

Роль в истории

«Никакой ключевой роли в истории Турции Хюррем не сыграла», — заявил в беседе с RT кандидат филологических наук, учёный-тюрколог Евгений Бахревский

С точки зрения эксперта, вне всякого сомнения, Роксолана была личностью неординарной, так как стала женой и помощницей могущественного монарха Сулеймана. Однако самостоятельным государственным деятелем её считать нельзя.

«Политика стала делаться в гаремах позже», — подчеркнул Бахревский.

Жевелева в свою очередь видит историческую роль Хюррем в том, что она заложила основы так называемого «султаната женщин» — периода в истории Османской империи, когда жёны и матери султанов начали оказывать некоторое влияние на государственные дела в Турции. Однако единственной реформой, связанной с именем самой Роксоланы, было то, что Сулейман в принципе женился на наложнице. Остальные инициированные женщинами изменения в системе наследования и государственного управления — например, отказ от убийства младших братьев султана при его восхождении на престол — произошли гораздо позже.

В современной публицистике можно найти утверждения, что Сулейман и его наследники под влиянием Хюррем якобы стали лучше относиться к восточным славянам. Однако эксперты скептически относятся к подобным утверждениям. По словам Жевелевой, Хюррем полностью отвергла свои корни. Впоследствии представительницы европейских аристократических родов, заключая брак с султаном, действительно влияли на внешнюю политику Османской империи, помогая своим родственникам, но Хюррем ни в чём подобном замечена не была.

Хотя о Роксолане в турецком обществе знали всегда, интерес к ней, считает Жевелева, в последнее время резко вырос из-за популярного турецкого телесериала «Великолепный век», который, кстати, сами турки считают исторически недостоверным — на него подано свыше 70 тыс. соответствующих жалоб.

«Всё бытие Хюррем окружено мифами и легендами», — сказал в беседе с RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН , востоковед Дмитрий Егорченков

По мнению эксперта, даже определить, насколько на самом деле было сильно влияние Хюррем при дворе Сулеймана, сегодня невозможно. История Роксоланы, по его словам, стала частью турецкой политической мифологии, доказательством того, что Османская империя была демократичнее, чем принято считать.