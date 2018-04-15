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В донскую столицу привезут мощи выдающегося врача-хирурга Луки Крымского
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В донскую столицу привезут мощи выдающегося врача-хирурга Луки Крымского 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Мощи одного из почитаемых русских святых — святителя Луки — на днях будут доставлены в Ростов-на-Дону. Как стало известно 161.ru, православная святыня пробудет на донской земле одну неделю: ее привезут 21 апреля из Симферополя в Благовещенский греческий храм.
Святитель Лука (в миру — Валентин Войно-Ясенецкий) является едва ли не нашим современником. Жил в первой половине XX века, прославился как архиепископ и выдающийся хирург, не оставлявший своего ремесла ни при каких обстоятельствах. Он — автор книги «Очерки гнойной хирургии», которая пользовалась большим успехом у коллег-врачей и даже была удостоена Сталинской премии. Кстати, этот труд до сих пор не потерял своей актуальности. Святителю приходилось оперировать пациентов в самых разных условиях: и в столыпинских вагонах, и в тюрьме. Лука пережил репрессии, три ссылки, тюрьму. Чудом избежал расстрела и гибели от болезней, холода и лишений.
Известен случай, когда во время гонений на церковь глава ташкентского ЧК, атеист Яков Петерс, решил сделать показательный суд над христианами и вызвать на допрос ученого-хирурга, профессора Войно-Ясенецкого:
— Как это Вы верите в Бога, поп и профессор Войно-Ясенецкий? Разве Вы его видели, своего Бога? — спросил Петерс.
— Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил, — ответил врач.
— Ковчег с мощами святого и его омофором (частью епископского облачения) доставят 21 апреля в Благовещенский греческий храм к началу Всенощного бдения — в 17:00, где затем будет совершаться Божественная литургия и ежечасные молебны. Православная святыня покинет наш город 27 апреля, — рассказала пресс-секретарь главы донской митрополии Игорь Петровский.
Он добавил, что через руки святителя Луки прошли тысячи человеческих историй. Еще при жизни его просили о помощи в болезнях как врача и о духовном утешении как епископа.
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