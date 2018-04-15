«Когда крокодил его ел, был слышен хруст костей»

На этой неделе в индийском штате Уттар-Прадеш работники международной некоммерческой зоозащитной организации Wildlife SOS совместно с представителями местной власти и полиции выпустили в воды Ганга 12-летнего самца болотного крокодила весом в 450 кг. Его поймали несколькими днями ранее в одном из местных водоемов после того, как этот четырехметровый монстр напал на жителя близлежащей деревни и съел его. То, что осталось от индуса, нашли спустя несколько дней — на берег прибило «объедки» от недавнего ужина хищной рептилии.

Экзотика на берегу океана

Как сообщает The Times of India, этот крокодил давно уже терроризировал местных жителей, воруя их скот на водопое и мелких домашних животных, неосторожно приблизившихся к воде. Поэтому обитатели прибрежных селений стали бояться подходить к берегу. А после инцидента с несчастным жителем пригрозили властям перекрыть шоссе, проходящее через их район, если крокодила-людоеда не поймают. Но первая попытка облавы на хищника оказалась неудачной — не хватило профессионалов. Тогда мобилизовали местных рыбаков, охотников на крокодилов и представителей Всемирного общества защиты животных, чтобы никого не обвинили в жестоком обращении с хищником.

Словом, рептилию поймали и… выпустили в другом месте. В сообщении говорится также, что жертва сама спровоцировала нападение: мужчина решил сходить «по-маленькой», подошел к воде и… пропал. Понятны и гнев местных жителей, и озабоченность властей. Не совсем понятно только одно — зачем попробовавшего человечины матерого крокодила снова выпустили на свободу? Да и об элементарных правилах техники безопасности забывать, наверное, не стоило.

Впрочем, когда мы о них помним. Видимо, поэтому число пострадавших от этих хищников не уменьшается. Так, еще один любитель справить нужду на берегу моря подвергся нападению рептилии в Мексике . Им оказался американский турист Кэл Монзон, приехавший на отдых в курортное местечко Канкун . В один из вечеров он что-то отмечал с друзьями в баре отеля. Уже изрядно «принявший на грудь» гость решил, скорей всего, что пора бы «освежиться». Но захмелевший янки не пошел в туалет. Зачем, если курорт находится на берегу моря, до которого рукой подать. Экзотика!

Вот он и «подал» рукой, вернее руку голодному хищнику: экзотика эта обошлась пьяному американцу потерей конечности, когда прямо на туриста из воды вынырнуло зеленое чудовище. Оно-то и отхватило Монзону руку до плеча. От страшной боли и шока мужчина стал кричать, и на его призывы о помощи прибежал охранник, срочно вызвавший «неотложку». Потерпевшему оказали квалифицированную помощь. Но рука оказалась потеряна.

По-нашему — «по-африкански»!

Примерно при таких же обстоятельствах потерял руку другой молодой человек. Излишние возлияния вообще никогда еще не доводили ни до чего хорошего. Это на всю оставшуюся жизнь запомнил товарищ жениха на свадьбе в африканском городе Виктория-Фолс Зимбабве ). Он приехал на торжественное мероприятие к другу из соседней Замбии . Свадьбу проводили с размахом, арендовав ресторан одного из городских отелей. Спиртное лилось рекой, и ничего удивительного, что гость в какой-то момент почувствовал, что ему море по колено. А точнее — бассейн при отеле. В него-то и захотел во что бы то ни стало нырнуть разогретый алкоголем житель Замбии. И не просто окунуться, а чтобы по-нашему — «по-африкански»!

Прямо сверху — из окна ресторана, откуда он и сиганул в воду. Правда, бедолага не знал о том, что в бассейн этот для привлечения в отель постояльцев хозяева запустили трех крокодилов. Так что нетрудно догадаться, что результат такого прыжка оказался плачевным для захмелевшего гостя. Рептилии изрядно покусали ему голову, поломали ребра и оторвали руку. Хорошо хоть, что не утащили на глубину и вообще не съели — выручили другие гости свадьбы, которые отогнали крокодилов и вытащили беднягу из бассейна. Хотя сами спасители считают, что дело как раз в оторванной руке — она стала объектом драки между зубастыми тварями, которые в пылу схватки забыли о «прыгуне». Забыли о нем, кстати, и гости свадьбы, которые решили, что отменять ее или останавливать праздник не стоит — мало ли что там произошло. И продолжили веселье.

Подобный случай произошел в другом городе Зимбабве — Хариба. Правда, участники инцидента с рептилией были трезвы, а крокодила никто не приручал. Он сам прокрался к кавалеру с дамочкой, купающимся в бассейне местного отеля. И, попав в воду, начал охоту на отдыхающих. Правда, паренек повел себя совсем не по-мужски: как только он заметил зубастого монстра, моментально выскочил из бассейна, бросив подругу на произвол судьбы. А рептилия тем временем отрезала другой жертве путь к отступлению. Так что девушка вынуждена была поплыть к другому бортику. И почти успела, если не считать того, что крокодил цапнул ее за руку. Но его тут же отогнал другой подоспевший сосед по отелю.

Там же, в Африке, турист решил искупаться в знаменитом озере Виктория, из которого, кстати, вытекает не менее легендарная река Нил (случай произошел в Уганде ). Так что вполне логично, что в водоеме он встретил нильского крокодила — второго по величине и кровожадности в мире. Что именно произошло во время инцидента, не сообщается. Известно лишь то, что хищник откусил туристу ногу. И истекающего кровью купальщика в итоге отбили местные жители и случайно оказавшийся у озера военный.

«Может, пока искупаешься?»

Прямо как в известном анекдоте. Сидит рыбак на берегу с удочкой. Рядом проплывает крокодил: «Ну, что, мужик, не клюет?». «Нет». «Так может, ты пока искупаешься?». Как показывает практика, большинство трагических случаев с участием морских или пресноводных хищников случается именно тогда, когда люди забывают об опасности во время купания или отдыха у воды, на рыбалке или охоте. Правда, крокодил — это весьма осторожное земноводное (собственно, как и все хищники) и нападает лишь тогда, когда голоден. И при этом — не всегда на самого человека.

Так, трагикомичный случай произошел с одним из рыбаков, который уже поймал рыбину, но, увидев подплывающего крокодила, запаниковал и попытался криками отогнать рептилию. Однако, наглый аллигатор и не думал нападать на человека. Приблизившись к незадачливому рыбаку, он просто сорвал у него улов прямо с крючка.

Натерпелся страху, видимо, и австралиец Билл Ян, который вместе со своим сыном -подростком Митчеллом отправился рыбачить на лодке. Пока они плыли по реке Дейли (на севере Австралии ), стали свидетелями кровавой разборки между двумя зелеными гигантами. Один из них, громадный пятиметровый монстр, напал на своего менее крупного собрата, убил и на глазах у людей стал поедать его, отрывая хвост и лапы, пока перепуганные рыбаки снимали этот «фильм ужасов» на видео (оно опубликовано на этой неделе). «Мы находились в 10 метрах от места трагедии. Когда крокодил ел сородича, я слышал хруст костей», — вспоминает Билл Ян.

Как выяснилось, зубастый убийца принадлежал к самым большим и опасным земноводным хищникам на земле — гребнистым крокодилам. Вообще, надо заметить, что эти зеленые твари — каннибалы. Они с удовольствием полакомятся более мелкими сородичами, если поблизости нет другой добычи. И такое поведение не является исключением ни для рыб (например, щуки), ни для млекопитающих животных: львов, медведей и других хищников.

Ладно, когда животные едят друг друга. Но почему человек, вершина пищевой цепочки, порой так и норовит оказаться на нижней ее ступени? Зачем люди сами лезут в пасть опасного хищника? Иногда причиной трагедии становятся совсем уже вопиющие случаи, когда люди стремятся сделать селфи на фоне опасного земноводного со страшными зубами или пытаются вблизи сфотографировать самого жуткого монстра. Невозможно измерить глубину человеческой глупости и объяснить жажду сомнительной славы. Остается лишь уповать на то, что не все «хомо сапиенс» такие самоуверенные и легкомысленные. А также надеяться на здравый смысл и чувство самосохранения человека. Ведь каждый день туристы слышат предупреждения об опасности диких животных и внимательно внимают советам специалистов по безопасности во время путешествий… И все равно наступают на те же грабли. Впрочем, как говорит народная мудрость, кто не слушает советов, тому нечем помочь.