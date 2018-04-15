Беловодье: где находился рай для староверов

В представлении старообрядцев Беловодье — рай на земле, войти в который может только тот, кто чист душой. Беловодье называли Страной справедливости и благоденствия, но насчет того, где оно находится люди спорят до сих пор.

Беловодье — страна свободы

Старообрядческая легенда о русском рае — Беловодье — впервые возникла в XVIII веке, своими корнями она восходит к мистическим топосам славян — раю-ирию и невидимому Китеж-граду. В фольклоре Беловодье характеризуется как чудесная страна свободы, без бедных и богатых, без крепостного права и преступников, оплот веры православной, в котором живут одни лишь праведники.

Страна Белых Вод была открыта только для добродетельных людей, и находилась она по разным версиям на Крайнем Севере, «в Поморье, от реки великой Обь до устья Беловодной реки», в Сибири, на Урале, а также на Алтае , где селились в XVIII веке старообрядцы-бегуны.

Китеж-град

Невидимый город Китеж стал объектом культа и поводом для создания многочисленных легенд также благодаря бегунам. В их книге «Китежский летописец», написанной примерно в 90-е годы XVIII века, и были найдены первые упоминания о нем.

Китеж-град описывался так: «Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа. Скрылся он чудесно, божьим повеленьем, когда безбожный царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую».

До сих пор ходят слухи, что в Китеж может пробраться только тот, кто смел сердцем и чист душой, а иные люди могут порой услышать тихий звон колоколов и пение, доносящиеся будто бы из ниоткуда, или из-под озера Светлояр: «И досель тот град невидим стоит, — откроется перед страшным Христовым судилищем».

Славянская мифология

Другой параллелью с легендой о Беловодье является старинное верование о рае, ключи от которого находятся у перелетных птиц. Таинственный славянский рай — ирий — впервые появляется на страницах «Поучения» Владимира Мономаха: «И сему ся подивуемы, како птица небесныя изъ ирья идут, и первѣе въ наши руцѣ, и не ставятся на одиной земли, но и силныя и худыя идут по всѣмъ землямъ Божиимь повелѣньемь, да наполнятся лѣси и поля».

Под ирием подразумевалась страна, куда на зиму улетают птицы — это волшебный край без холодов, где прячется во время заморозков вся природа. Страна эта считалась или подземной, и в ней жили змеи, или очень удаленной от Руси, находящейся за горами и лесами — в нее летели птицы. Ирий по преданию открывался ключами, хранящимися у одной из птиц — по разным версиям, кукушки, вороны или жаворонка.

Попасть в ирий можно было и через омут или водоворот, а помимо перелетных птиц и змей, издавна считавшихся в индоевропейских поверьях животными-символами потустороннего мира, в ирии также жили души умерших. С представлениями об ирии был связан и магический ритуал захоронения крыла птицы в начале осени.

Бегуны

После многочисленных расколов православной церкви возникают десятки старообрядческих направлений. Одно из них основывает Евфимий родом из Переславля-Залесского , и основной его целью является бегство от царства Антихриста, коим объявляется Петр I.

Так как по его словам бегунам «достоит таитися и бегати», сотни старообрядцев решили переселиться вглубь страны, уйти в добровольную ссылку в Сибирь.

Бегуны презирали государственные символы, и потому даже не брали с собой денег, на которых можно было найти российский герб, а также изготовляли самодельные паспорта. Не все из бегунов странствовали — некоторые только принимали себе подобных, что также зачитывалось им как путешествие. [С-BLOCK]

Екатеринбург, Тюмень, В книге «Путешественник», написанной старообрядцем Марком, встречается упоминание о нахождении Беловодья. Его путь начинается в Москве , проходит через Казань Барнаул , далее монах оказывается в алтайских деревнях, идет через Китай к «окияну», в котором на «Опоньском» острове находится Беловодье, заселенное православными «ассириянами» и русскими. Земля эта упоминается также в связи с тем, что на нее никогда не придет.

Шамбала

Так как бегуны часто уходили за тысячи километров от дома в поисках лучшего места для житья, именно этими старообрядцами был создан и популяризирован образ сказочного края Беловодья — в 1893 году даже появилась легенда о поиске Беловодья в X веке отцом Сергием, посланником князя Владимира в течение 56 лет: «Один из мудрецов, приехавших с Востока, сказал, что ему в свое время его учитель, старец мудрец, поведал, что далеко на востоке существует где-то страна Беловодье, — сказочная обитель вечной красоты и истины, и что туда, по его разумению, и нужно обращаться за советом, но что одна из особенностей той страны та, что не всякий ее может найти, туда доехать и в нее проникнуть, а только избранный — кто позван». [С-BLOCK]

Разброс возможных мест нахождения таинственной страны, от Урала до Крайнего Севера, возможно, связан с тем, что по мере того, как русские продвигались на восток, захватывая все новые земли, Беловодье, потусторонняя и далекая страна, отдалялась в легендах все дальше и дальше.

Рерихом была записана легенда о том, что Беловодье находится неподалеку от Алтая, за высокими горами: нужно идти через Богогорши, Кокуши и Ергор, а затем за священной долиной находилась страна, в которой «живет Высшее знание и Высшая мудрость на спасение всего будущего человечества». Рерих связывал эту обетованную землю с Шамбалой и совершил экспедицию на Алтай, в ходе которой ему удалось прикоснуться к великой тайне: «Когда мы не так давно проехали через алтайские высоты, нам показали пути и потаённые, ведомые лишь избранным, далёкие тропинки к Священным местам, именуемым Беловодье». [С-BLOCK]

Рерих считал, что легенда о Беловодье пришла к алтайскому населению от живущих неподалеку буддистов: так предание о Шамбале заимело русский аналог. Сегодня в Верхнем Уймоне на Алтае в память о экспедиции Рериха в бывшем старообрядческом доме находится музей его имени.

Реальное местонахождение

На данный момент считается, что реальным прообразом волшебной страны был Бухтарминский край (в народе — Камень) на Алтае: именно там жили староверы, ушедшие на восток после гонений патриарха Никона. Место, где обитали так называемые «каменщики», беспоповцы поморского согласия, а также жившие вместе с ними беглые каторжники и крестьяне называлось Беловодьем. [С-BLOCK]

Там они жили без барского присмотра, отличительной особенностью поселений каменщиков была удивительная чистота на улицах и особая раскраска фасадов построек. За воровство и ложь старообрядцы могли выгнать за общины, жили они большими семьями по 15-20 человек, не курили и не пили, строго соблюдали каноны православной веры и с малолетства занимались тяжелым трудом. [С-BLOCK]

Беловодье не входило в состав Российской Империи до 1791 года. Возможно, что именно такая жизнь, островок свободы и чистоты, как материальной, так и духовной, и стал прототипом для создания сотен легенд о волшебном Беловодье. А молочные реки и кисельные берега стали лишь символическим воплощением образа чистоты православной веры и белых вод замерзших озер.