Звезду «Дома-2» поздравляют с беременностью

Бывшие участники проекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин ждут прибавления, считают пользователи Сети. Слухи о возможной беременности появились после двусмысленного комментария.

Кузин выложил на своей странице в социальной сети Instagram необычную фотографию. «Сердце в нас», — подписал снимок он, сопроводив текст изображением трех сердец.

Пользователи тут же начали искать тайный смысл в послании. Комментаторы решили, что Артемова забеременела.

"Это было давно понятною судя по тому что Сашуля носит очень свободные вещи, и немного набрала вес. здорово поздравляю (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)" — пишет поклонник пары. «С пополнением вас жень», — добавляет другой.

Были среди комментаторов и скептики. Далеко не все поверили, что Артемова на самом деле ждет ребенка. «Господи, вот народ! Уже и беременность придумали, в обычной подписи намеки увидели», — отмечает пользователь. «Успокойтесь ребята, вы чего?Саша пока не беременна…Выложили простое красивое фото, а вы сразу со своими догадками… как с цепи все сорвались…», — поддержал второй.