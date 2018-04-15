Компании Panasonic исполнилось 100 лет. Как ей удалось пережить войны, кризис и конкуренцию

Японская компания Panasonic начинала свою историю с выпуска деталей, впоследствии она расширилась и стала производить всю технику. Panasonic пережила Вторую мировую войну и не прекратила существование в условиях ограничений, наложенных американской оккупационной администрацией. Кроме того, она успешно пережила экономические кризисы. Сейчас компания развивается и продолжает смотреть в будущее технологий, объединившись с Tesla с тем, чтобы построить новую Гигафабрику в Китае

Panasonic была основана 7 марта 1918 года Коносукэ Мацуситой , которому на тот момент было 23 года. Мацусита уволился из электроосветительной компании Osaka Electric и решил основать фирму по производству электрических патронов собственной конструкции. Дела шли плохо. Мацусите лично приходилось ходить по домам, предлагая свою продукцию. Семья вынуждена была даже продать некоторые ценные вещи, чтобы свести концы с концами. Однако Мацусита не отчаялся. Получив от компании Kawakita Electric заказ на пробную партию подставок для вентиляторов, он справился с задачей раньше срока.

Фото: E-xecutive. Коносукэ Мацусита

Предприниматель заработал достаточно денег, чтобы переехать в новый дом и открыть свой завод. Так появилась компания Matsushita Electric. К концу 1918 она насчитывала уже 20 сотрудников.

Управленческий подход Мацуситы опережал время. Спустя два года, когда в Matsushita Electric работали 28 человек, он придумал метод Hoichi Kai, который переводится как «одноступенчатое общество». Сотрудники собирались вместе, чтобы заняться спортом или принять участие в других развлекательных мероприятиях.

Еще одна тактика, к которой прибегнул Мацусита, — прозрачность. В начале 1920-х из-за конкуренции между фирмами и экономического спада было тяжело удерживать сотрудников. Философия Мацуситы основывалась на доверии, поэтому он решил делиться секретами ремесла даже с новыми работниками. К концу 1922 года открылся новый завод, и компания насчитывала уже 50 сотрудников.

Фото: Panasonic. Завод Panasonic, 1924 год Позже наступила Великая депрессия. Однако несмотря на тяжелые времена, Мацусита не уволил ни одного человека. Вместо этого он решил «сократить производство в два раза».

Он сказал: «Мы сократим вдвое производство, но не уволим ни одного сотрудника. Они будут работать полдня. Мы продолжим выплачивать ту же зарплату, которую они получают сейчас, но отменим отпуска и праздничные дни». План сработал.

Примерно в это время компания начала выпускать утюги и радиоприемники.

Фото: Panasonic

«Миссия производителя заключается в том, чтобы создать материальное изобилие, предоставляя товары в огромных количествах и по низким ценам», — сказал Мацусита во времена Великой депрессии. Он также страдал от проблем со здоровьем, поэтому ему приходилось передавать часть задач менеджерам.

Со временем Panasonic начала производить все больше и больше новых продуктов. В 1934 году компания выпустила первый электродвигатель. В 1935 году произошла реструктуризация Matsushita Electric Industrial Company. В компанию пришли 3500 новых сотрудников, и начали выпускаться 600 разных продуктов.

В 1930-х открылись центры по обучению работников, в 1936 году увеличилось количество нерабочих дней в месяц: два дня давались на отдых, остальные два дня — на обучение.

В 1937 году Мацусита основал для сотрудников Ассоциацию медицинского страхования, позже в 1940 открылась первая больница.

Вторая мировая война повлияла на деятельность компании, и Panasonic начала производить военное оборудование. В частности было изготовлено 56 кораблей и три самолета из дерева. В результате войны компания потеряла 32 завода в Японии и за рубежом. Правительство не имело возможности платить поставщикам, и Panasonic начала производить колеса для вагонов и сборные деревянные дома, чтобы оставаться на плаву.

Фото: Panasonic. Осака в 1945 году. Вид с завода Panasonic

Развитие промышленности в послевоенное время помогло компании восстановить свое положение. С 1945 по 1959 Panasonic занималась производством холодильников, телевизоров, радиоприемников, рисоварок, магнитофонов и кондиционеров. В 1950-е компания начала бурный рост..

В 1961 году Коносукэ Мацусита вышел на пенсию, и президентом Panasonic стал его зять Масахару Мацусита. В 1960 году были введены еженедельные двухдневные выходные для рабочих, изменилась структура заработной платы — она определялась по должности, а не по старшинству.

Panasonic преодолела экономические трудности, возникшие в результате нефтяного кризиса в 1970-х. Компания начала выпускать еще больше продуктов в 80-е. 27 апреля 1989 года умер Коносукэ Мацусита.

Перенесемся в XXI век, цифровую эру. В 2008 году компания, наконец, сменила свое название на Panasonic Co. В июле 2014 компания объявила о своем намерении инвестировать более четверти миллиарда долларов в завод по производству аккумуляторных батарей Tesla Motors. Он поставляет батареи для моделей S, X и 3.

Компания также сотрудничает с американским городом Денвер, чтобы внедрять умные городские технологии, связанные с энергоэффективностью, подключением к интернету, транспортом и так далее.

В марте 2017 Panasonic сообщила, что в ней задействованы 257533 сотрудников. За следующие десять лет компания планирует работать над новыми технологиями — от интернета вещей до робототехники.

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