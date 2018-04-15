Боро Джукич: цель Запада — оторвать Черногорию и Россию друг от друга

— Господин Джукич, каков сейчас ваш статус?

— Когда назначается почетный консул, он должен предоставить патентное письмо от министра иностранных дел страны, которую он будет представлять. В моем случае — России. Мой патент был предоставлен министру иностранных дел Черногории в июне 2014 года. Тогдашний министр иностранных дел Черногории Игор Лукшич принял это патентное письмо — на дипломатическом языке это называется экзекватура, аналог того, что у послов называется агреман.

А 26 марта этого года была отправлена нота министерства иностранных дел (Черногории) к посольству РФ. «Министерство иностранных дел выражает уважение посольству РФ в Подгорице и объявляет о своем беспокойстве по поводу употребления газа в Соединенном Королевстве . В связи с этим мы отзываем экзекватуру почетного консула РФ в Черногории Боро Джукича» (читает по памяти — Ред.). Нота заканчивается красивыми словами, что МИД еще раз свидетельствует свое глубокое уважение посольству РФ. Это все очень смешно.

— Как прокомментировали это решение черногорского МИД в посольстве РФ?

— Посольство мне сказало: «Боро, они прекратили статус и отозвали льготы». Посольство приняло это к сведению, но патент министерства иностранных дел (РФ) у меня не отозвало. Мне было сказано: когда что-то поменяется в Черногории в головах этих нынешних представителей МИД или когда весь мир увидит, что дело Скрипалей — это бред полный, и вернет всех 150 дипломатов, то и мне вернут эту экзекватуру. Со стороны России, МИД остается патент.

Я радуюсь (решению МИД Черногории — Ред.), потому что причислен к 150 дипломатам, которые профессионально занимались своей дипломатической деятельностью и самым лучшим образом представляли свою страну. Я не российский гражданин, но как любящий Россию я ее представлял в самом лучшем виде.

— В чем заключалась ваша работа и чего теперь лишаются российские граждане?

— Область моей дипломатической работы — черногорское побережье. Офис почетного консула — в городе Будва . Могу с гордостью сказать, что я первый почетный консул в 320-летних дипломатических отношениях Черногории и России.

Три с половиной года назад появилась необходимость помощи посольству РФ на черногорском взморье, так как там очень много людей на ПМЖ и много туристов. Это помощь в обслуживании граждан России, которые приезжают как туристы, и граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы в Черногории. Русских граждан в Черногории живет зарегистрированных около 20-30 тысяч. Около 10 тысяч зарегистрированы на черногорском побережье.

Конечно, посольство тоже ими занимается. Но у посольства это происходит долго, потому что по каждому случаю они должны писать официальные бумаги в инстанции, долго ждать. Я как гражданин Черногории всех знаю здесь, всегда могу приехать на помощь, поговорить с местными гражданами и с россиянами, и с полицией, если есть какая-то проблема или конфликт. Теперь они остаются без такой помощи. Свидетельства тому, что от меня была польза — многочисленные письма российских граждан в адрес МИД и посольства РФ в Черногории. А также письма посольства РФ от имени посла министерству иностранных дел Черногории.

Бывший почетный консул РФ в Черногории Боро Джукич смотрит собственное выступление по местному телевидению

Но работа с российскими гражданами — это только маленькая часть работы. Еще это участие во всех двусторонних отношениях, культурных, экономических связях, духовных связях, помощи в инвестициях, лоббирование. Я сделал восемь российских городов побратимами городов Черногории, вплоть до побратимства Будвы и Петропавловска-Камчатского . Сейчас идет работа над девятым — готовим Севастополь и Герцег-Нови. После революции в маленький город Герцег-Нови прибыло 36 тысяч белогвардейцев. За их счет Герцег-Нови стал в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (будущей Югославией) очагом культуры. Из Герцег-Нови вышли все самые лучшие художники, врачи, музыканты, культурные деятели, люди науки, профессора. Интеллигенция. 10 лет тому назад там был воссоздан храм Федора Ушакова.

Особое место в моем сердце занимает то, что к нам три раза приезжали ветераны Великой Отечественной войны. Один раз приехал человек, которому было 98 лет. Приезжали ветераны, которым 86, 87, 88 лет. По два-три-четыре человека каждый год. Однажды мы с ними в Будве вырвали одну сломанную пальму и посадили там русскую березу. Там есть табличка, что три русских ветерана — женщина и два деда — лопатами (посадили).

— Страны Запада высылали российских дипломатов и только одна страна — Черногория — приняла меры по отношению к собственному гражданину. Почему именно к вам? За что вас так не любят?

— Это не отношение ко мне лично. Это отношение англо-саксонских консультантов нашей власти к России.

Черногорская власть не принимает сама решения. Она девять раз присоединилась к санкциям против России за последние два года. Признала Косово одновременно с тем, что хочет демонстрировать хорошие отношения с Сербией . Встречаются президенты Черногории и Сербии Мило Джуканович и Александр Вучич , но это все выглядит как одно большое лицемерие — признать неотъемлемую часть Сербии, так называемую нелегитимную республику Косово, отправить туда своего посла…

Так что изгнание дипломатов можно обозначить как решение посольства Англии и Америки.

— И много этих советников?

— Есть данные, что несколько тысяч аккредитовано дипломатов в американском посольстве в Скопье, Македония . У нас несколько сотен, очень много. Они (власти Черногории — Ред.) просто слушаются этих советников англо-саксонских.

— Почему власти Черногории так радикально ориентируются на Запад? Разве не выгоднее сохранять нейтралитет, дружить и с Европой, и с Россией?

— Есть много того, чего я не знаю. (Одна из причин) наша большая задолженность мировым финансовым организациям — МВФ , Международному банку реконструкции и развития, Парижскому, Лондонскому клубам. Президент ( Казахстана Нурсултан) Назарбаев в свое время вернул эти долги и выгнал этих шпионов. Путин после смены власти в России, после 2000 года, в 2002-2003 годах то же самое сделал весьма успешно. А нас за глотку удушают этими долгами. ВВП в Черногории составляет 3 миллиард евро. А внешний долг — больше 3 трех миллиардов.

Мы в 10 раз больше в республику импортируем, чем вывозим. 300 миллионов евро мы вывозим в разные страны своего продукта, которого у нас практически нет — только вино. Два с лишним миллиарда ввозим. Пойдите на рынок в Подгорице. Откуда редиска? Из Италии . Откуда картошка? Франция . Откуда помидоры? Из Турции . Мясо — Голландия или Бельгия

В результате приватизации все предприятия куда-то проданы, ушли за копейки, хотя могли бы обеспечить нашу жизнь на века вперед. Нынче царствуют и правят нашей экономикой иностранцы. Финансовая отрасль — всеми банками руководят иностранцы, наши соседи — хорваты, словенцы, австрийцы, даже украинцы. Даже сам Порошенко в Цетинье сделал мини-фабрику по производству шоколада. Ужас, что творится.

— Полтора года назад власти Черногории заявили о попытке госпереворота, о том, что к этому якобы причастна Москва. Были задержаны около 20 человек. Обвинения выдвинуты, в частности, против гражданина Сербии Братислава Дикича, черногорского парламентария Милана Кнежевича. Что вы думаете об этом деле?

— Задержанный Милан Кнежевич является моим товарищем, другом. Еще один, который там на скамье подсудимых был, — лидер «Демократического фронта» (Андрия) Мандич. Они очень хорошие ребята, которые стали жертвами этого вымысла, сфабрикованного в органах безопасности Лондона и Вашингтона. Они просто жертвы этого и все. Потому что никакого заговора не было.

Дикич — хороший мужик, который работал в жандармерии сербской. Больной раком, который пришел просто помолиться. И его тоже использовали, который вообще никакого отношения не имеет… Это просто маразм полный, чтобы он мог участвовать, будучи сербом и русофилом, участвовать в какой-то акции.

Поэтому это сфабрикованные действия, как и в случае со Скрипалем, госпереворотом в Черногории, якобы покушением на убийство Мило Джукановича. Это в том же ряду, как и все остальное, что делают против России в последние годы. Никакого государственного переворота не было. Максимум, что могло быть — кто-то в пьяном разговоре сказал: «ну давайте, убьем кого-то» или еще что-то. И потом кто-то это снял, сфабриковал, заплатил ложному свидетелю, сказав, что так было.

— Откуда такая уверенность в их невиновности? Вы изучали материалы дела?

— Потому что если бы что-то такое было, я бы точно знал. Вот поэтому. Можно и в наше с вами интервью вслушаться и что-то из него сконструировать, что мы тоже что-то делаем. Потому что я критикую нашу власть. Я прямо выступаю против «нагло-саксонов». Потому что они бомбили в 1999 году нашу Югославию.

— Для чего же было сфабриковано это дело?

— Чтобы отогнать Россию от Черногории. Прекратить традиционно добрые, братские отношения между двумя народами и государствами. (Попытки) со стороны Америки и Англии. Это все одна большая-большая ложь. А истину хотят скрыть от ушей мировой общественности. Россия — это страна, которую можно только пожелать иметь в качестве брата — экономического, военного и, что самое главное для нас, для православных, — христианского, духовного брата. Именно это им мешает, они хотят это прекратить — через действия наших властей.

— Как эти политические пертурбации — участие Черногории в санкциях, вступление в НАТО — отражается на практических взаимоотношениях России и Черногории? Как чувствует себя сфера туризма и российские инвестиции?

— Мой ответ вас удивит. У нас народ очень упрямый. В нашем характере есть то, что мы называем инат (упрямство, желание делать назло — Ред.). Когда ему что-то запрещаешь, он в результате, наоборот, этого хочет. Когда запрещаешь из соседского огорода яблоки воровать, они всегда вкуснее. Так что, наоборот, русский и черногорские народы укрепили дружбу. Наши черногорцы переживают за русских, им звонят, переписываются в соцсетях.

Мы не забыли все, что Россия сделала для нас — в царской казне была отдельная строка на финансирование Черногории, единственной зарубежной страны. Золотыми рублями платили. И черногорцы всегда были благодарны. В 1905 году мы объявили войну Японии . В царской армии было много генералов-черногорцев.

Хотя среди моих друзей и в Сербии, и в России есть те, кто говорит: мы продаем свои квартиры, дома и больше в Черногорию не приедем. Есть такой некий процент людей, который себя называет патриотами. Я им отвечаю, что вы как раз не патриоты ни России, ни Черногории, потому что идете на поводу политики этой «нагло-саксонской демонократии», как я ее называю. Которая хочет разъединить братские народы. Поэтому я призываю всех: приезжайте, это ваша братская страна. Вы будете здесь еще любимее, чем год и два тому назад.

По всем туристическим данным, у нас на нынешний сезон заявок больше, чем когда-либо. Было 250 тысяч, потом 300, потом 350 тысяч. Но это официально, а на самом деле полмиллиона. В этом году будет (официально) 400 тысяч, а на самом деле будет больше полумиллиона, то есть 600 тысяч русских туристов в этом году. Билеты недорогие, 200 евро стоит туда-обратно, если купил за несколько месяцев, заранее.

80-85 процентов народа Черногории выступают за самые хорошие отношения с Сербией и Россией, против санкций к России, против вступления в НАТО, против высылки дипломатов. Они против признания так называемой республики Косово, нелегитимной. Как на днях заявил премьер Черногории (Душко) Маркович, «мы сделали очень дальновидное решение, признав Косово в то время, когда 85 процентов граждан были против этого решения». Я не знаю, в какой еще стране премьер может такое заявление сделать.

Да, Мило Джуканович — бывший русский друг. Он общался с министром иностранных дел ( Сергеем Лавровым ) плотно, с нынешним министром обороны РФ Сергеем Шойгу . Он общался почти со всеми, но он обманул. Вершина обмана была, во-первых, когда он признал республику Косово, во-вторых, когда он девять раз присоединился к европейским санкциям против России и к этому изгнанию дипломатов из Европы. 75-80 процентов черногорцев верят только одному институту — канонической Сербской православной церкви , Митрополии Черногорской и Приморской, нашему святому владыке митрополиту Амфилохию.

Касательно инвестиций. А вот здесь результат совершенно обратный (чем в туризме). Инвестициям препятствуют, инвестиции контролируются. Если знают, что инвестор русский, то эти инвестиции обречены на очень большой контроль. Все инспекции туда приезжают, проверки, людям не дают работать. В экономическом плане, к большому сожалению, это очень контролируется. Сейчас инвестиции из России поставлены все под большим знаком вопроса.

За десять лет Россия привела в Черногорию, инвестировала, в том числе в туристическую отрасль, 3 миллиарда евро. Но (настоящая) цифра намного больше, она составляет 4,5 миллиарда евро, по моим сведениям. Так или иначе русские привезли в нашу страну 4,5 миллиарда евро. В ВВП российские инвестиции и российский туризм составляют 30 процентов. Ветку экономики под названием «Россия», на которой сидит Черногория, она пилит, пилит, пилит. Ветка нагнулась и скоро упадет, если что-то не изменится.

— Если черногорцы так любят Россию, а ситуация в экономике такая плачевная, почему народ голосует за Мило Джукановича, а не за кого-то из оппозиции?

— Народ не голосует за него. На выборах в Черногории на участки никогда не приходит больше 65 процентов избирателей. За последние 27 лет они никогда не имели большинство, они всегда имели 41, 45, 48 процентов. Им приходится принимать в коалиционные партнеры мусульманские, бошняцкие и католические партии. Только тогда получается 51 процент.

Крадут (голоса) тоже. У них есть печатная машина паспортов — у нас в качестве паспорта личная карта, похожая на кредитку. Их можно напечатать тысячами за несколько часов. По моим сведениям, они берут людей из Албании , Сербии, Хорватии . Каждые выборы, когда они по опросам видят, что им не хватает 20-50 тысяч голосов, печатают на их имя и фотографию эти карточки. Меняются только ИНН и номер паспорта. На одного человека могут напечатать 200 таких паспортов. Кроме того, известны случаи, когда у избирателей за 100-500 евро, как договорятся, покупают их голоса — берут его паспорт, голосуют, как считают нужным, и после выборов паспорт возвращают.

Как этому препятствовать? Никак. На избирательных участках нет камер, никогда ничего не фотографируется. А потом, после выборов, уничтожаются эти паспорта, карточки сжигают, и все. Никто ничего доказать не может. У них и полиция, и армия, и власть, и госбезопасность.