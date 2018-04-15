Ирина Понаровская: вся правда о ней и еще кое-что…

Уникальные подробности личной жизни и творчества Ирины Понаровской в документальном фильме «Моя Правда».

В это воскресенье, в 10:50, в документальном цикле Пятого канала «Моя правда» вас ждет рассказ о неповторимой Ирине Понаровской, советской, российской джазовой и эстрадной певице, киноактрисе и телеведущей, Заслуженной артистке России

Первая советская опера «Орфей и Эвридика» имела огромный успех. Все внимание было приковано к исполнительнице главной роли — Ирине Понаровской. Нежный голос, точеная фигура — артистку сразу назвали главной красавицей страны. Раз в месяц труппа гастролировала за границей. Очарованные голосом и красотой Ирины немецкие артисты предложили ей принять участие в престижном песенном конкурсе в Дрездене . Она уверенно в нем победила, следом — в еще одном. Артистка сама выбирала песни для выступлений и своими руками шила сценические костюмы. Ее оригинальные прически, талия 50 см, экстравагантные шляпки, изысканные платья кардинально выделяли ее среди других певиц.

Понаровская стала символом элегантности и стиля.

Ради красоты Ирина многим пожертвовала. Бороться за внешность она начала с выпускного класса — тогда девушка готовилась поступать в консерваторию, мечтала, как и ее родители, быть музыкантом и артисткой. Понаровская понимала, что певица — это, прежде всего, публичная профессия, поэтому ее фигура должна быть идеальной. Для достижения цели Ирина ни перед чем не останавливалась — изнуряла себя диетами.

Ее следующей любовью стал Сосо Павлиашвили . Но отношения продолжались около года, затем пара распалась. Эта история больно ударила по Ирине. Но она пережила и это.

А когда наступили переломные 90-е, популярность артистки стала угасать. Женщина осталась ни с чем: без работы, без семьи. Все изменил случай. В Россию приехали представители Парижского Дома моды Коко Шанель . Женственность и элегантность Ирины Понаровской так понравились французам, что они сразу окрестили артистку российской Коко Шанель. Это стало стартом нового этапа в жизни Ирины. Она открыла журнал, посвященный моде, стала работать модельером в модельном агентстве. О ней опять заговорили в СМИ, но не как о певице, а как об успешной бизнес-леди. Вскоре она познакомилась со своим третьим мужем — Дмитрием. Он был врачом. И чрезмерное внимание прессы его раздражало.

6 ноября 2008 года Ирина Понаровская неожиданно вернулась на сцену… И произвела невероятный фурор…

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