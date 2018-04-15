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Голосование за критерии оценки УК в Подмосковье продлили до 22 апреля
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Голосование за критерии оценки УК в Подмосковье продлили до 22 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На портале «Добродел» продлили голосование за выбор критериев оценки управляющих организаций в Подмосковье до 22 апреля, сообщается в Telegram-аккаунте министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Интернет-голосование за выбор критериев оценки управляющих организаций продлили на одну неделю, до 22 апреля. Все очень просто и не займет больше 5 минут. Зайдите на главную страницу «Добродела» и из десяти предложенных критериев выберете семь самых важных для вас», — говорится в сообщении.
Голосование жителей на интернет-портале dobrodel.mosreg.ru за выбор ключевых критериев оценки УК проходит со 2 апреля. В лидерах такие критерии, как содержание дворовых территорий (86% проголосовавших), содержание подъездов (84%). 62% отдали свои предпочтения организации диспетчерского обслуживания через единые диспетчерские службы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгению Хромушину создать понятный для жителей рейтинг УК.
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