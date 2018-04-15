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РФ и Ангола ведут переговоры о создании нового спутника взамен утерянного
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РФ и Ангола ведут переговоры о создании нового спутника взамен утерянного 

РИА Новости 45 минут назад
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Переговоры с Анголой о создании нового космического аппарата связи Angosat-2 взамен спутника Angosat-1, с которым после вывода на орбиту в декабре 2017 года не удается установить связь, будут завершены до конца мая, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Спутник Angosat-1 был запущен с космодрома Байконур на ракете-носителе "Зенит". Сразу после выведения на орбиту с ним оборвалась связь. Затем ее наладили, но спустя время она снова пропала. При этом спутник дрейфовал по орбите, поскольку не мог включить электродвигатели на торможение. Как сообщалось, сбой произошел в системе электропитания аппарата. Изготовитель спутника РКК «Энергия» сообщила, что вновь попытается установить связь со спутником в середине апреля.
"Потеря спутника до сих пор производителем не признана, аварийная комиссия по расследованию причин его потери не создана. До сих пор работает внутренняя комиссия РКК «Энергии» по изучению сбоя в работе спутника. Однако всем понятно, что спутник мертв еще с января. В конце февраля в Россию на переговоры по созданию спутника Angosat-2 приезжала делегация из Анголы. С тех пор обе стороны ведут переговоры о создании нового аппарата взамен утерянного за счет страховки", — рассказал собеседник.
По его словам, переговоры должны завершиться к концу мая.
Ангольский спутник был застрахован в российских страховых компаниях "Согаз" и "ВТБ Страхование" на 121 миллион долларов.
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