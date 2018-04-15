Дело о перевороте в Черногории сфабриковано, заявил экс-консул

"Задержанный, Милан Кнежевич, является моим товарищем, другом. Еще один, который там на скамье подсудимых был, лидер «Демократического фронта» (Андрия) Мандич. Они очень хорошие ребята, которые стали жертвами этого вымысла, сфабрикованного в органах безопасности Лондона и Вашингтона. Они просто жертвы этого, и все. Потому что никакого заговора не было", — заявил Джукич РИА Новости.

По его мнению, цель инсценировки — «отогнать Россию от Черногории, прекратить традиционно добрые, братские отношения между двумя народами и государствами».

Инсценировка госпереворота стоит в одном ряду с делом Скрипалей в Англии , полагает экс-консул.

"Это в том же ряду, как и все остальное, что делают против России в последние годы. Никакого государственного переворота не было. Максимум, что могло быть, кто-то в пьяном разговоре сказал: «ну давайте, убьем кого-то» или еще что-то. И потом кто-то это снял, сфабриковал, заплатил ложному свидетелю, сказав, что «так было»… Потому что если бы что-то такое было, я бы точно знал. Вот поэтому. Можно и в нашем с вами интервью вслушаться и что-то из него сконструировать, что мы тоже что-то делаем. Потому что я критикую нашу власть. Я прямо выступаю против «нагло-саксонов», — заявил Джукич.

Судебный процесс по делу о попытке государственного переворота в Черногории 16 октября 2016 года начался в июле 2017 года. Согласно версии спецпрокуратуры, группа путчистов планировала во время оглашения результатов выборов 16 октября, используя оружие, напасть на собравшихся перед зданием парламента граждан и полицейских, захватить помещения парламента с целью «провозгласить победу одной из политических партий», а также «нейтрализовать премьер-министра Черногории» Мило Джукановича. В рамках процесса обвинения в организации и попытке путча выдвинуты против 14 лиц: граждан РФ Эдуарда Шишмакова (фигурирующего также под фамилией Широков) и Владимира Попова , которые недоступны черногорским правоохранительным органам, а также в отношении девяти граждан Сербии во главе с бывшим командиром сербской жандармерии Братиславом «Бато» Дикичем и против трех граждан Черногории: двух парламентариев оппозиционного «Демократического фронта» Андрии Мандича и Милана Кнежевича и водителя Мандича — Михайло Чадженовича.