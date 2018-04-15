Давайте признаем геноциды, которые совершила Европа

21 апреля в столице Нидерландов Амстердаме откроется мемориал жертвам «геноцида армян» в память о погибших в ходе событий 1915 года. Памятник, созданный скульптором из Армении и состоящий из трех частей, будет вмонтирован в наружную стену Армянской апостольской церкви в Амстердаме.

В минувшем феврале парламент Нидерландов принял резолюцию, которая признает события 1915 года в Анатолии геноцидом.

Да, в 1915 году происходили трагические события, были погибшие, но мы никак не можем убедить европейские страны в том, что произошедшее не носило систематического характера. Европа использует 1915 год, чтобы загнать Турцию в угол и добиться политических выгод.

Но насколько чиста сама Европа?

Ганы, Южной Африки, Анголы, Намибии, Например, Гаагский суд принял решение расследовать массовые убийства, совершенные Нидерландами в их бывшей колонии Индонезии . В 1946-47 годах в Южном Сулавеси голландские военные расстреляли три тысячи сто индонезийских мужчин. Начиная с XVII века Нидерланды создавали колонии в частности на территории Кот-д'Ивуар Сенегала и устраивали геноцид на этих землях.

Только ли Нидерланды? В 1829 году с обретением Грецией независимости турки на Пелопоннесе подверглись принудительному выселению, 20 тысяч турок было убито.

После Первой мировой войны Руанда была передана под управление бельгийцев.

В Руанде и Конго , бывших колониях Бельгии , более десяти миллионов человек стали жертвами геноцида.

Франция в 1954-1962 годах истребила 1,5 миллиона алжирцев.

Великобритания в 1788-1938 годах систематически уничтожала аборигенов — коренное население Австралии , куда британцы отправились с целью колонизации. Из 750 тысяч местных жителей выжили только 31 тысяча.

Прошлое европейских стран изобилует геноцидами.

Око за око… Давайте и мы признаем геноциды, совершенные странами Европы, проведем памятные церемонии, откроем мемориалы.

Если 21 апреля в Амстердаме будет открыт памятник жертвам «геноцида армян», давайте и мы в Турции установим мемориалы в память о боснийцах, которых нидерландские военные сдали сербам, или о трех тысячах ста индонезийцев, казненных голландцами. Постоянно обвиняя нас в совершении геноцида, пусть не пытаются предать забвению свои грехи!