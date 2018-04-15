Ученые рассказали ямальским педагогам об изменениях климата

К концу века в автономном округе потеплеет аж на 9 градусов! Таков предварительный прогноз климатологов и Всемирного фонда дикой природы — WWF России . Чтобы ощутить грозные перемены не нужно жить до ста лет. На два-три градуса среднестатистическая температура подскочит уже через 20 — 30 лет.

Вселенский потоп не наступит

Об этом в Салехарде , на семинаре «Климатическая шкатулка. Ямал-Арктика» рассказал Алексей Кокорин — директор программы «Климат и энергетика», Всемирный фонд дикой природы — WWF.

По его словам, многолетние исследования Росгидромета показывают, что в России климат меняется в 2-3 раза быстрее, чем в среднем по миру. А на Ямале это происходит еще стремительнее:

— А вот с ущербом всё обстоит с точностью до наоборот. Наибольший вред от климатических сдвигов происходит там, где рост температур незначителен. К примеру, в Африке, во время засухи, и в Азии в сезон тропических штормов. Именно эти регионы беспокоят человечество природными катаклизмами, — пояснил докладчик. — На Ямале же ситуацию спасет цикличность процесса. Сейчас резко теплеет, но потом будут отдельные месяцы или даже годы, когда температура резко упадет.

По утверждению ученых, сейчас для климата Арктики характерны атмосферные «качели». С севера вторгается холодный воздух, а с юга — теплый. И эта смена циклонов происходит очень быстро, образуя погодные сдвиги: теплые (для арктических широт) зимы, или, наоборот, затяжная, холодная весна.

— Бананы и даже сливы, вы вряд ли сможете вырастить в Салехарде в ближайшее время — вымерзнут в холодные годы, — продолжил Алексей Кокорин. — И так будет продолжаться как минимум весь 21 век. Но климатологи успокаивают, что никакой вселенской катастрофы не наступит, и потопа тоже не будет. Хотя надо понимать, что если в 22 веке уровень океана поднимется на три метра, это уже существенно. Ямалу легче такое пережить, нежели Санкт-Петербургу или Амстердаму

Жара оленям не на пользу

Тем не менее, «повышенный градус» воздуха циркумполярному региону тоже вряд ли пойдет на пользу.

Летом 2016-го, когда на Ямале летом долго держалась жара, северные олени сильно страдали от комаров, оводов и прочего гнуса.

Известно, что рогачи, доведенные до отчаянья насекомыми, могут даже слепо бежать навстречу волкам, забыв об опасности.

Да и вспышка сибирской язвы, по мнению представителя Всемирного фонда дикой природы, тоже произошла из-за жары. Благо люди научились адекватно реагировать на такие вызовы. Например, «сибирку» можно вовремя диагностировать, лечить и предупреждать. У ямальцев в этом деле богатый опыт. Второй год в тундре проводится вакцинация населения и домашних оленей.

Главный посыл семинара в том, что изменение климата — свершившийся факт. Это не страшилка и не вселенская катастрофа, но проблема, которую нужно досконально изучать, — заявил Алексей Кокорин.

Льдины мешают логистике Севморпути

В докладе климатолог затронул и тему развития Северного морского пути. В основе его выводов — данные института физики атмосферы РАН и института Арктики и Антарктики.

Самое интересное: специалисты рассчитали увеличение сроков навигации вплоть до 2100 года. И теперь предполагают, что этот маршрут никогда не станет сквозным коммерческим направлением из-за непостоянства арктических льдов.

— К 2050 году срок навигации, вероятно, возрастет примерно на 20 дней, а к концу века, может еще дней на 30. Но без ледоколов все равно не обойтись. Особенно сложным будет проход в восточной части Севморпути. Допустим, с Сабетты возить газ в Южную Корею , будет можно, но маловероятно, что наладится сквозное движением по Северному ледовитому океану, скажем, от Роттердама Шанхай . Для морского транспорта важно не столько расстояние, сколько логистика и запас топлива. За последние 10 лет скорость передвижения грузовых судов не увеличилась, а напротив, уменьшилась. Зато логистика так улучшилась, что танкер приходит в отдаленный порт с точностью до одного часа. На Северном морском пути из-за ледовой обстановки так не получится.

«Климатическая шкатулка» для школьников

На семинаре в Ямальском многопрофильном колледже собрались преподаватели из разных школ региона, в основном учителя географии. Их заинтересовало новое учебное пособие «Климатическая шкатулка».

Как сообщил «КС» руководитель Российского центра освоения Арктики Андрей Барышников, «шкатулка» — проект программы развития ООН в России. Он рассказывает об изменениях климата в доступной для подростков познавательно-игровой форме с учетом специфики Ямала.

Инициаторы проекта: компания «Винтерсхалл Руссланд ГмбХ» ( Германия ), и правительство ЯНАО . В других регионах такого пособия нет. Всего выпущено 100 комплектов, которые распространят по ямальским школам.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ — Одна из задач проекта — показать влияние технического прогресса на экологию и климат. Это поможет воспитать подрастающее поколение так, чтобы приходя после учебы на месторождение, молодые люди бережно относились к природе, — отметил в приветственном слове заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров

МНЕНИЕ

Проект расширит кругозор

Ненцы-сторожилы говорят, что раньше ямальские зимы были холоднее, а сейчас стали теплее, но дольше. Об этом «КС» рассказала учитель географии из Антипаюты Светлана Яковлева

— Меня и моих коллег заинтересовал проект «Климатическая шкатулка», думаю, и детям он понравится. Очень полезны методические рекомендации. В комплекте есть карта с последствиями изменения климата, климатическая викторина и так далее. Традиционно мы проводим исследовательскую работу по географии ЯНАО. Новое пособие органично впишется в этот процесс и поможет школьникам разобраться в экологии родной земли.

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От сажи лесных пожаров тает арктический лёд Норвежские ученые обнаружили «темную зону» на ледяном щите Гренландии. Это слой из сажи и пыли на льду, длиной 400 километров и шириной около 100 километров.

По информации издания Science Alert, этот участок быстро тает, увеличивая рост уровня моря, и грозя затоплением обширных территорий по всему миру.

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Морская вода, в свою очередь, стимулирует рост водорослей. Даже небольшое потепление приводит к взрыву их численности, и увеличению площади «темной зоны».

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