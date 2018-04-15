Людмила Варакина: Лучше праймериз отменить, чем ввести контрсанкции!

Людмила Варакина, член правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области , учредитель и член регионального штаба ОНФ в Свердловской области о региональной информационной повестке:

Угроза третьей мировой и блокировка популярного мессенджера Telegram отодвинули на второй план местные новости. Однако мировые и федеральные события тоже могут влиять на региональную повестку, причём существенно.

Например, ставший уже знаменитым закон о контрсанкциях.

И если обычные люди смеются над новостью о запрете «Бурбона», то больные и их родственники готовы писать петиции о роспуске Госдумы , предлагающей, по их мнению, бесчеловечный закон. Существуют лекарственные препараты для тяжелобольных людей, выпускающихся в Америке и в европейских странах, объявивших санкции против России . Аналогов этим лекарствам нет, переход на заменители приведёт к обострению заболеваний, появлению новых болячек и к смерти.

Самое циничное в этой истории — депутаты Госдумы, чиновники и их семьи в любой момент могут бесплатно воспользоваться высокотехнологичной медицинской помощью за границей, включая самые современные лекарственные препараты. Вместо того, чтобы запретить чиновникам скупать недвижимость во «вражеских» странах, депутаты хотят заставить своих избирателей лечиться корой дуба и настойкой боярышника.

Обеспокоены проектом закона уральские производители титана.

«ВСМПО-Ависма» выступила с заявлением, которое опубликовали федеральные СМИ:

«Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес— обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого, в уральском регионе более 20 тысяч сотрудников окажутся в кризисной ситуации. Поэтому мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом».

Так называемые «вражеские» страны вводят санкции против чиновников и олигархов. Блокируют личные счета, запрещают въезд, выясняют, откуда у российских официальных лиц и бизнесменов деньги на покупку бизнеса и недвижимости, вскрывают офшоры. По сути они делают то, что наши следователи и прокуратура боятся.

А мы им в ответ планируем принять законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», ограничивающий ввоз лекарств, запрещающий технологию и программное обеспечение из США и других стран, прекращение международного сотрудничества в атомной отрасли, авиастроении и ракетнодвигательной отрасли, повышение сборов за обслуживание воздушных судов США и иных иностранных государств.

Ещё одно печальное сообщение связано с журналистским сообществом Свердловской области.

Екатеринбургский журналист Максим Бородин , работавший в РИА «Новый день», выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Сегодня утром он умер в реанимации одной из городской больниц. Соболезнование коллегам, родным и близким Максима.

Следователи тщательно расследуют оба дела, говорить что-либо преждевременно, поэтому дождёмся официальной информации.

После всех этих сообщений следующая новость вызывает улыбку.

Оргкомитет по подготовке праймериз «Единой России» на выборах депутатов Екатеринбургской гордумы разрешил не сдавать справки о судимостях участникам праймериз в думу Екатеринбурга . Причина — малое количество желающих, на этой неделе было подано меньше пяти заявок. Справка в МВД готовится до 30 дней и кандидаты физически не успевали подать её вместе с другими документами для участия в праймериз.

А может, ну его, это праймериз? В 2016 году во время праймериз в ГосДуму победителем в Свердловской области стала актриса Юлия Михалкова , которую уговорили отказаться от дальнейшего участия в выборах, это же произошло в Нижнем Тагиле, когда начальник Нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров, победивший своих соперников на праймериз, не стал участвовать в выборной кампании. В марте 2013 года на довыборах в Законодательное собрание Свердловской области по Серовскому округу депутатом от ЕР стал Сергей Семеновых , который вообще не участвовал в процедуре праймериз.

Лучше 20 раз отменить праймериз, чем один раз ввести контрсанкции!

Использовано фото с сайта newstracker.ru