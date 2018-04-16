Боль в «сердце» Барнаула. Архитектор о новостройках краевой столицы

«Здесь красивых зданий строится больше, чем во Владимире, — убеждён Владимир Александрович. И тут же с горечью добавляет. — Но там такого бардака нет».

Владимир Антоненко оценил современную архитектуру Барнаула, порассуждал о «старом городе» и его туристических местах.

Не место «мастодонтам»

«Во Владимире высотки строят только на окраинах, в новых районах, — говорит Владимир Антоненко. — Меня удивляет, почему такие «мастодонты» в историческом ядре Барнаула строят, как, например, на Чехова, 20, или Приречной, 2-А, или Промышленной, 4, или на пересечении Никитина-Красноармейского?!.. — рассуждает опытный градостроитель. — Если уж строить в историческом центре, то нужно строить качественное, красивое и малоэтажное жильё. Не более 5 этажей!

Зачем многоэтажное жильё в историческом ядре? Вот идёт реклама по телевизору о новостройке по Пушкина, 32. Десятиэтажное здание, сто квартир. Двора вообще нет — значит, ни парковок, ни детской площадки. В округе — офисы, поэтому все окрестные улицы забиты машинами. А где детсады, школы, поликлиники?..

Далеко за примерами агрессивного вторжения современных «мастодонтов» ходить не надо: рядом со зданием администрации города, среди двухэтажных памятников архитектуры строят многоэтажный жилой дом! Я написал письмо губернатору края Карлину, а копию отправил барнаульскому мэру Дугину. В письме спросил: «Разве где-то в зарубежных городах вы видели многоэтажную застройку исторических зон?». Наоборот, там всё стараются сохранить первозданным: не дай Бог, чтобы появилась высотка!»

Елена Николаева, АиФ-Алтай : Однако краевые и городские власти, заботясь о туристической привлекательности столицы, делают ставку как раз на исторический центр. Именно здесь создаётся туркластер «Барнаул — горнозаводской город»…

Владимир Антоненко: Подвижки к лучшему, безусловно, есть. Строительство Обской набережной, восстановление храма в Нагорном парке, новая лестница. Но… Вот та же лестница. Около 300 ступенек. Я туда пришёл в октябре и понял, что она весьма травмоопасна. Зимой её заносит снегом, а осенью и ранней весной ступени покрываются льдом. Если кто-то и придёт сюда с мыслью полюбоваться на город и Обь с высоты, то больше под ноги себе смотреть будет, потому что упасть, покалечиться здесь очень легко.

— А какие «опасности» таит в себе другая зона туркластера — «барнаульский Арбат»? Почему туда народ не идёт?

— А зачем он туда пойдёт? Чтобы пройтись по Мало-Тобольской? Если это «Арбат», то он должен быть насыщен местами торговли, отдыха и развлечений — кафе, магазинчиками, малыми формами, интересными сценическими площадками. Возможно, когда здание рынка отреставрируют, там что-то интересное и будет.

Мы хотим сделать Барнаул туристическим городом. Но чтобы привлечь туристов в город, их нужно не только разместить (непременно с удобствами!), но и что-то им показать неординарное.

Не ценим былое

— Может, такой «фишкой» могли бы стать памятники деревянного зодчества, которые город теряет бешенными темпами?

— А вы знаете, что ещё в 1978-79 годах институт «Алтайгражданпроект» занимался созданием в исторической части Барнаула охранной зоны деревянного зодчества? Она должна была быть в границах улиц Интернациональной, Анатолия и Никитина от Ленинского и Красноармейского проспектов. Сюда даже успели перенести три памятника деревянного зодчества, а со временем намечалось перенести дома-памятники из других районов. В том числе осчень интересный по архитектуре дом с Ползунова, 56. Если бы проект довели до конца, то горожане и гости Барнаула увидели бы восстановленный уголок старого деревянного Барнаула начала XX века — с кружевными наличниками, булыжной мостовой, старинными светильниками.

К сожалению, время, многочисленные пожары и людское равнодушие не пощадили деревянный Барнаул. Утеряно много. Одной из главных потерь считаю бывшую гостиницу «Империал» на углу Малой Олонской и переулка Крестьянского. Для коренных барнаульцев это здание было таким же символом города, как сегодняшний магазин «Под шпилем».

Деревянные дома-памятники нужно не только сохранять, за ними нужно следить. Потому что у многих появляется соблазн уничтожить неприглядно выглядящее здание, а на его месте возвести что-то современное. Очень волнует судьба красивого деревянного дома на углу Социалистического и Интернациональной. Он уже горел, быстро приходит в негодность. Но когда ценность здания определяется его физическим состоянием, это неправильно. Вообще мы слишком переоцениваем новое и недооцениваем старое, то есть своё наследие. А результат — по пословице: что имеем, не храним — потерявши, плачем. Вот, например, разрабатывается проект конгресс-холла в рамках туркластера на острове Помазкин. Но там пески-плавуны, очень опасно строить. Чтобы фундаменты не поплыли, нужно «вбухать» очень большие деньги. А главный вопрос: туристы-то туда зачем поедут? Какой смысл сейчас делать этот конгресс-холл? Не разумнее ли сначала восстановить «Спичку», чтобы её захотели посмотреть туристы?

Что увидят туристы?

— Сколько зданий-памятников сегодня в плачевном состоянии, брошенных, разрушающихся! Власти призывают выкупать их, брать в аренду. Но какой интерес бизнесу «заходить» туда?

— Думаю, что в этом вопросе действительно какая-то политика негибкая. Ведь чтобы у бизнеса появился интерес брать на себя такое бремя, как историческое здание, бизнес нужно заинтересовать, помочь ему. Может, в плане налогов делать какие-то послабления. Давать льготы. А может, реконструировать и содержать памятник на долевых условиях с администрацией. Только никто из власть имущих не заинтересован этим. Все живут одним днём.

— Вы работали и живёте в старинном русском городе Владимире. Есть возможность сравнить: как там и как здесь относятся к старине?

— Мне кажется, что барнаульцы стали прохладно относиться к окружающей среде. Вот 18 марта выбирали те зоны, которые будут благоустроены по программе «Комфортная городская среда». То, что за Нагорный парк проголосовали больше 60%, — нормально и ожидаемо. Но почему за Демидовскую площадь всего 15%, из-за чего она заняла последнее место и не попала в число объектов благоустройства? А ведь отсюда пошёл наш город! Я для себя выделил такие приоритетные точки — Демидовская площадь, Нагорный парк, сквер напротив площади Советов. Да-да, потому что там Правительство края сидит и принимает гостей, которые приезжают отовсюду. Поэтому это место должно достойно выглядеть. Конечно, зелёные «пятна» нужно делать в разных районах города — и в посёлке Новосиликатном, и на проезде Полюсном… Но в первую очередь нужно благоустраивать там, куда приедут туристы, которые привезут городу деньги. А они, туристы, на Полюсный не поедут. Как и на Шумакова, Поток, Ленинградскую… Им нужны исторические места, достопримечательности, старина.

…Может показаться, что тема этого разговора не настолько уж и актуальна. Вот сейчас всех волнует паводок, подтопления. Да, это стихийное бедствие, большое испытание. Но, простите, через месяц-другой вода уйдёт, земля просохнет, всё наладится. А вот многоэтажные «мастодонты» в историческом «сердце» Барнаула, они строятся на многие десятилетия, их уже никак не исправить.

Досье

Владимир Антоненко.