Как казанских татар отличают от сибирских

По данным переписи 2010 года, в России насчитывается более пяти миллионов татар. У казанских татар существует собственная национальная автономия в составе Российской Федерации — республика Татарстан . Сибирские татары национальной автономией не обладают. Между тем среди них не все хотят называть себя просто татарами. Около 200 тысяч человек в ходе переписи указали, что они — именно «сибирские». И такая позиция имеет обоснование.

Один из главных вопросов: считать ли татар единым народом или же это союз близких этнолингвистических групп? Среди татарских субэтносов помимо казанских и сибирских татар выделяются также татары-мишари, астраханские, польско-литовские и другие.

Нередко даже общее название — «татары» — многими представителями этих групп не принимается. Казанские татары долгое время называли себя «казанцами», сибирские — «мусульманами». В русских источниках XVI века сибирских татар называли «бусормане», «татаровя», «сибирские люди».

Общее название у казанских и сибирских татар появилось стараниями российской администрации в конце XIXвека. В российской и западноевропейской практике «татарами» долгое время называли даже представителей народов, к ним не относившихся.

Сейчас многие сибирские татары приняли официальную точку зрения, что их язык является восточным диалектом литературного татарского, на котором говорят поволжские татары, однако есть и противники этого. По их версии, сибирско-татарский — это самостоятельный язык, относящийся к северо-западной (кыпчакской) группе языков, он имеет собственные диалекты, которые подразделяются на говоры.

Например, тоболо-иртышский диалект включает тюменский, тарский, тевризский и другие говоры. Не все сибирские татары понимают литературный татарский. Однако именно на нем ведется преподавание в школах и именно его изучают в университетах. При этом дома сибирские татары предпочитают говорить на своем языке.

Происхождение

Существует несколько версий происхождения татар: булгаро-татарская, тюрко-татарская и татаро-монгольская теория. Сторонники того, что поволжские и сибирские татары — это два разных народа, придерживаются в основном булгаро-татарской теории. Согласно ей казанские татары — это потомки булгар, тюркоязычных племен, живших на территории Булгарского государства.

Этноним «татар» пришел на эту территорию с монголо-татарами. В XIII веке под натиском монголо-татар Волжская Булгария вошла в состав Золотой Орды. После ее распада начали образовываться независимые ханства, самым крупным из которых стало Казанское.

В начале XX века историк Гайнетдин Ахметов писал: «Хотя традиционно счи­­тается, что Булгары и Казань — суть два государства, сме­нившие одно другое, но при тщательном историческом сравнении и изучении легко выяснить их прямую наследственность и в какой-то степени даже тождественность: в Ка­занском ханстве жил тот же тюрко-булгарский народ».

Сибирских же татар определяют как этнос, сформировавшийся из сложного сочетания монгольских, самодийскийх, тюркских, угорских компонентов. Сначала на территорию Сибири пришли предки ханты и манси, за ними начали проникать тюрки, среди которых были и кыпчаки. Именно из среды кыпчаков сформировалось ядро сибирских татар. По мнению некоторых исследователей, некоторая часть кыпчаков мигрировала дальше на территорию Поволжья и смешалась также с булгарами.

В XIII веке в Западную Сибирь пришли монголо-татары. В XIV веке возникло первое государственное образование сибирских татар — Тюменское ханство. В начале XVI века оно вошло в состав Сибирского ханства. На протяжении нескольких веков происходило также смешение с народами, жившими в Средней Азии.

Формирование казанских и сибирских татар как этносов происходило примерно в одно и то же время — около XV века.

Внешность

Значительная часть казанских татар обладает европеоидной внешностью (до 60%). Иногда отмечают, что внешность поволжских татар сформировалась в результате контактов с финно-угорскими народностями.

Особенно много светловолосых и светлоглазых людей среди кряшен — группы крещеных татар, также проживающих на территории Татарстана. Сибирские татары выглядят более монголоидными — они темноглазые, темноволосые, скуластые.

Обычаи

Сибирские и казанские татары — в основном мусульмане-сунниты. Однако у них сохранились и элементы доисламских верований. От сибирских тюрков, например, сибирские татары надолго унаследовали почитание воронов — сейчас почти забыт обряд «вороньей каши», которую варили перед началом посевных работ.

У казанских татар существовали обряды, во многом перенятые у финно-угорских племен, например, свадебные. Старинные похоронные обряды, ныне уже полностью вытесненные мусульманскими традициями, брали начало от обрядности булгар.