Австралия неоднозначно относится к возможному возвращению США в ТТП

СИДНЕЙ , 15 апреля. / ТАСС /. Возвращение США в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) будет иметь как положительные, так и отрицательные стороны для Австралии . Об этом заявил в воскресном интервью телекомпании Sky News министр торговли, туризма и инвестиций страны Стивен Чобо

Он комментировал высказанную президентом США Дональдом Трампом идею о возможном возвращении его страны в ТТП на выгодных для Вашингтона условиях. «Сейчас мы имеем соглашение 11 стран — участниц ТТП, я общаюсь с моими коллегами из них и не вижу, чтобы кто-либо из них проявлял желание начать с нуля повторные полномасштабные переговоры, чтобы подключить к соглашению США, — сказал глава австралийского минторга. — Не поймите меня неправильно, я не говорю, что мы не хотим возвращения американцев, мы этого хотим. Но я не могу себе представить, как мы начнем распарывать все швы соглашения лишь для того, чтобы сейчас вернуть в него США».

К числу очевидных плюсов отсутствия США в ТТП для Австралии Чобо отнес более льготные условия работы австралийских экспортеров говядины на рынках Японии , которые получили конкурентные преимущества над американцами. «Но столь же важно учитывать и блага, которые сулит американское участие в ТТП: в сфере экспорта услуг, товаров и инвестиционных возможностей», — уточнил он.

Вьетнам, Канада, Малайзия, Сингапур, Изначальное соглашение о ТТП после семи лет переговоров было заключено в феврале 2016 года в Новой Зеландии . Участниками этой крупнейшей региональной зоны свободного движения товаров, услуг, капиталов и технологий должны были стать 12 стран: Австралия, Бруней Мексика , Новая Зеландия, Перу Чили , Япония и США. Однако Трамп сразу после вступления в должность объявил, что Вашингтон отказывается от ТТП, так как соглашение, по его мнению, дает необоснованные преимущества конкурентам и не в полной мере учитывает американские интересы.

Отказ США нанес удар по ТТП, однако другие участники продолжили консультации и в январе на встрече в Токио договорились подписать новое, откорректированное соглашение. В начале марта документ был подписан в Чили министрами экономики и торговли 11 стран партнерства.