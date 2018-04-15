Австралия неоднозначно относится к возможному возвращению США в ТТП 

СИДНЕЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Возвращение США в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) будет иметь как положительные, так и отрицательные стороны для Австралии. Об этом заявил в воскресном интервью телекомпании Sky News министр торговли, туризма и инвестиций страны Стивен Чобо.
Он комментировал высказанную президентом США Дональдом Трампом идею о возможном возвращении его страны в ТТП на выгодных для Вашингтона условиях. «Сейчас мы имеем соглашение 11 стран — участниц ТТП, я общаюсь с моими коллегами из них и не вижу, чтобы кто-либо из них проявлял желание начать с нуля повторные полномасштабные переговоры, чтобы подключить к соглашению США, — сказал глава австралийского минторга. — Не поймите меня неправильно, я не говорю, что мы не хотим возвращения американцев, мы этого хотим. Но я не могу себе представить, как мы начнем распарывать все швы соглашения лишь для того, чтобы сейчас вернуть в него США».
К числу очевидных плюсов отсутствия США в ТТП для Австралии Чобо отнес более льготные условия работы австралийских экспортеров говядины на рынках Японии, которые получили конкурентные преимущества над американцами. «Но столь же важно учитывать и блага, которые сулит американское участие в ТТП: в сфере экспорта услуг, товаров и инвестиционных возможностей», — уточнил он.
Изначальное соглашение о ТТП после семи лет переговоров было заключено в феврале 2016 года в Новой Зеландии. Участниками этой крупнейшей региональной зоны свободного движения товаров, услуг, капиталов и технологий должны были стать 12 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония и США. Однако Трамп сразу после вступления в должность объявил, что Вашингтон отказывается от ТТП, так как соглашение, по его мнению, дает необоснованные преимущества конкурентам и не в полной мере учитывает американские интересы.
Отказ США нанес удар по ТТП, однако другие участники продолжили консультации и в январе на встрече в Токио договорились подписать новое, откорректированное соглашение. В начале марта документ был подписан в Чили министрами экономики и торговли 11 стран партнерства.