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«Тещу мэра обвинили в агитации»: единоросс со скандалом выиграл выборы на Урале
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«Тещу мэра обвинили в агитации»: единоросс со скандалом выиграл выборы на Урале 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На довыборах в думу Артемовского в шестом округе победил директор лыжной базы «Снежинка», 37-летний Дмитрий Сухарев, опередивший справедливоросса, спецкора «Егоршинских вестей» Василия Ергашева, на сотню голосов. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин на своей странице в Facebook заявил о нарушениях при голосовании.
«Пока самое яркое событие дня — обвинение тещи мэра города в агитации на избирательном участке и ее доставка в отдел полиции», — сообщил Ионин.
Источник в полиции рассказал корреспонденту «ФедералПресс», что заявление действительно поступило, стандартный срок проверки составляет 10 рабочих дней.
Председатель избиркома Ирина Ланцева пояснила, что даже если нарушения подтвердятся, они не смогут стать основанием для пересмотра результатов. «Я считаю, что нет», — ответила она корреспонденту «ФедералПресс».
Место в шестом округе освободилось после смерти главреда «Егоршинских вестей», самовыдвиженца Агзама Шарафиева.
Мандаты разыгрывались еще в двух округах. В шестнадцатом округе 52-летний пенсионер Вячеслав Культиков обогнал представительницу «Справедливой России», сотрудницу одного из МУПов Марину Липенкову.
В семнадцатом округе единственным зарегистрированным кандидатом стал безработный либерал-демократ Анатолий Старостин, но на выборах большинство жителей проголосовало против. Новые выборы еще не назначены.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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