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В период ЧМ-2018 будет ограничено движение большегрузов в Самаре
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В период ЧМ-2018 будет ограничено движение большегрузов в Самаре 

Волга Ньюс 44 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
Данный запрет вводится в соответствии с п. 7 Указа Президента от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу», которым допускается применять усиленные меры безопасности.
Ограничение движения предусмотрено планом управления перевозками по требованию Министерства внутренних дел РФ и согласовано с ГУ МВД России по Самарской области и УФСБ России по Самарской области.
В связи с тем, что введение ограничения окажет влияние на работу промышленных предприятий города, а также автозаправочных станций, принято решение об аккредитации грузовых транспортных средств для проезда на территорию Самары в дни между матчами, исключая предматчевый день, для возможности функционирования предприятий.
В настоящее время порядок аккредитации разрабатывается, кроме того, совместно с предприятиями будут скорректированы логистические пути доставки грузов в обход основных магистралей города.
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