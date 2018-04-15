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Соколов сообщил о структурировании второй части проекта развития БАМа
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Соколов сообщил о структурировании второй части проекта развития БАМа 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 15 апр — РИА Новости. Минтранс структурирует вторую часть проекта развития БАМа и Транссиба, которая позволит через 6 лет сократить скорость грузоперевозок через всю страну до 7 суток, сообщил журналистам в Находке министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Мы структурируем вторую часть проекта развития БАМа и Транссиба. Первая часть успешно реализуется сейчас. Мы уже увеличили провозную способность БАМа-Транссиба с момента начала на 40 миллионов тонн. В целом будет увеличена более чем на 60 миллионов тонн — это первый этап. Второй этап будет предполагать увеличение до 180 миллионов тонн. Расшивка узких мест позволит увеличить скорость прохождения грузовых составов в восточном и западном направлении, доведя за шесть лет эту скорость до 7 суток от наших восточных границ до западной части", — сказал Соколов.
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