«Как в сказке»: пользователи Сети публикуют фото самых красивых колледжей мира

Колледжи и университеты — это места особенные. Помимо учебы, в них кипит научная жизнь и исследовательская работа. Именно там внедряются в повседневную практику передовые открытия и технологии. Но помимо многочисленных книг и оборудованных лабораторий, которые скрыты от посторонних глаз, сами здания являются невероятно красивыми и необычными, приковывая к себе внимание и заставляя восхищаться. Смотрите подборку самых красивых учебных заведений в материале «360».

Принстонский университет , находящийся в штате Нью-Джерси, является одним из старейших и известнейших университетов США . Он имеет красивую готическую архитектуру, из-за чего часто попадает под сравнения со сказочными замками.

Университет Глазго , расположившийся в Шотландии, является столь же волшебным. Архитектуру этого учебного заведения оценит каждый поклонник Гарри Поттера

В Библиотеке Тринити-колледжа, что находится в Дублине , Вы можете потеряться несколько часов, исследуя длинные и высокие стеллажи с книгами, количество которых, на первый взгляд, даже не счесть.

Невероятно красивое здания Йельского университета в Коннектикуте не ускользнет от восхищенных взглядов. Архитектура этого учебного заведения способна заворажить любого.

Нельзя оставить без внимания и один из старейших университетов в мире — Болонский университет, находящийся в Италии . Его по праву можно назвать одним из самых элегантных учебных заведений в мире.

Чикагский университет, чьи стены покрытый плющом, напоминает старинный замок, внешний вид которого точно не оставит никого равнодушным.

Кембриджский университет в Великобритании заставит Вас почувствовать себя путешественником во времени.

Университетский городок Скриппса в Клермонте отличается испанским стилем. Вокруг кампусов растут пальмовые деревья, которые дополняют атмосферу южной Калифорнии.

Университет Корнелла, расположенный в Нью-Йорке , имеет замечательные архитектурные детали в исполнении всего кампуса. Возвышающиеся арки заставляют окунуться в атмосферу прошлого.

Превосходная каменная архитектура университете Сент-Эндрюса в Шотландии, наполнена настоящим духом Англии.

Поклонники современного дизайна не смогут пройти мимо уникального кампуса Кембриджского технологического института Массачусетса.

Колледж Чарлстона, что расположился в Южной Каролине, украшают ветвистые деревья и газовые лампы.

А недалекоподалеку от кампуса Калифорнийского университета, находящегося в Санта-Барбарае, можно понежиться на солнце и насладиться захватывающими видами на Тихий океан.

В колледжае Льюиса и Кларка, что находится в Портленде, можно забыть обо всем, гуляя по пышному лесистому кампусу.

Университет Дьюка в Северной Каролине окружают яркие цветы вишни и великолепная архитектура.

Стэнфордский университет в Пало-Альто, штат Калифорния, является родиной арки испанского стиля. Похожие сооружения были найдены в исторических местах в Калифорнии.

Университет Нотр-Дам, расположенный в городе Саут-Бенд в США, имеет готическую архитектуру здания, которое дополнено мерцающими золотыми деталями.

Университет Пеппердайна в Малибу, штат Калифорния, имеет большой кампус и одну отличительную особенность — это прекрасный вид на пляж.

Если вы отправитесь в Вашингтон, округ Колумбия , поищитеобязательно посетите Джорджтаунский университет, чтобы полюбоваться его великолепной архитектурой, которая заставляет окунуться в эпоху прошлого столетия.

Обойти стороной Окссфордский университет просто невозможно. Учебное здание по своей архитектуре напоминает Королевский дворец, с его возвышенными колоннами и зеленой лужайкой перед входом.