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В Татарстане освободилась должность министра культуры
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В Татарстане освободилась должность министра культуры 

АиФ Казань 53 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Министр культуры Татарстана покинул свой пост, стало известно из указа президента республики, который был подписан 14 апреля 2018 года.
«Освободить Сибагатуллина Айрата Миннемулловича от должности министра культуры Республики Татарстан по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — цитирует текст указа пресс-служба президента Татарстана.
Также стало известно, что оставивший свой пост министр культуры РТ награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Айрат Сибагатуллин руководил министерством культуры региона с марта 2011 года.
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