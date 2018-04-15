Стартап студентов МГУ по определению свойств напитков может получить $100 тысяч от Microsoft

Стартап «Хемометрика» разрабатывает технологию, которая позволяет определять плотность, кислотность и другие характеристики напитков. На практике технология может применяться, например, в кофейнях — для изучения вкусов посетителей и рекомендации каждому идеального напитка — или при проверке вина на подлинность. Из двух направлений, винного и кофейного, команда решила представлять на конкурсе кофейное (но на стенде все же выставила образцы вина).

Игорь Балашов , участник команды Coffee Break, на стенде проекта

Второе место досталось другой команде из МГУ — проекту Ruprotez, который делает «умные» протезы рук. Третье место взяли студенты МИРЭА с проектом Button, который помогает компаниям работать с блокчейном.

Международный финал конкурса Imagine Cup 2018 пройдет в июле в Сиэтле, США . Победитель конкурса получит приз в $100 тысяч; стартапу, занявшему второе место, компания готова выделить $30 тысяч. В этом году Microsoft также подготовила специальные номинации для участников — по $15 тысяч получат лучшие решения в области искусственного интеллекта, больших данных и смешанной реальности.

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