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В Венгрии десятки тысяч человек пришли на демонстрацию против выборов
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В Венгрии десятки тысяч человек пришли на демонстрацию против выборов 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Несколько десятков тысяч человек собрались в субботу на демонстрации в Будапеште, чтобы добиться новых выборов в парламент, сообщает издание Daily News Hungary.
Как сообщает издание, акция под лозунгом «Мы — большинство! Протестуем ради демократии» собралась в субботу днем перед зданием парламента в столице Венгрии. На демонстрации присутствовали представители нескольких оппозиционных партий.
Протестующие призывали к солидарности и единству среди демократов в интересах свободы, демократии, верховенства закона и свободы печати. Они также призвали оппозиционные партии к совместным действиям для того, чтобы добиться свержения правительства. Собравшиеся размахивали флагами Евросоюза, символикой дома князей Арпадов и транспарантами.
В Венгрии в минувшее воскресенье прошли парламентские выборы. По их итогам правящая коалиция во главе с Виктором Орбаном побеждает с 48,85% голосов, получая конституционное большинство в парламенте — 134 депутатских портфеля из 199.
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