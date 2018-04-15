В Казани стартует молодежный образовательный форум МГЕР

Продлится форум до 21 апреля. Среди его участников будут волонтеры, организаторы, представляющие все регионы России , а также ряд молодежных лидеров стран СНГ.

"Участники форума пообщаются с ведущими российскими политиками, представителями руководящих органов «Единой Россия», политологами и журналистами, специалистами в области PR— и SMM-технологий, бизнес-тренерами", — сообщили ранее в МГЕР.

Каждый день форума будет посвящён определённой тематике: «День „Молодой Гвардии“, „День регионов“, „День улицы“, „День выборов“, „День будущего“.

В рамках каждого дня будут проходить стратегические сессии, где участники сформирую стратегию развития организации до 2021 года. Также запланированы тренд-сессии, посвященные вопросам участия молодежи в общественно-политических процессах, обучающая игра по теме выборов, в ходе которой участники будут отрабатывать навыки ведения избирательной кампании.

По итогам мероприятия будут презентованы стратегия МГЕР до 2021 года, „дорожные карты“ развития региональных отделений на 2018-2019 годы, а также новая линейка федеральных, региональных и муниципальных проектов.