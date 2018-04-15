Ещё
В Казани стартует молодежный образовательный форум МГЕР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Казани стартует молодежный образовательный форум МГЕР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Образовательный молодежный форум «Молодой гвардии» Единой России" (МГЕР) стартует в воскресенье в Казани, участие в нем примут порядка тысячи человек.
Продлится форум до 21 апреля. Среди его участников будут волонтеры, организаторы, представляющие все регионы России, а также ряд молодежных лидеров стран СНГ.
"Участники форума пообщаются с ведущими российскими политиками, представителями руководящих органов «Единой Россия», политологами и журналистами, специалистами в области PR— и SMM-технологий, бизнес-тренерами", — сообщили ранее в МГЕР.
Гостями форума станут, в том числе, секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак, его заместитель Евгений Ревенко, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие.
Каждый день форума будет посвящён определённой тематике: «День „Молодой Гвардии“, „День регионов“, „День улицы“, „День выборов“, „День будущего“.
В рамках каждого дня будут проходить стратегические сессии, где участники сформирую стратегию развития организации до 2021 года. Также запланированы тренд-сессии, посвященные вопросам участия молодежи в общественно-политических процессах, обучающая игра по теме выборов, в ходе которой участники будут отрабатывать навыки ведения избирательной кампании.
По итогам мероприятия будут презентованы стратегия МГЕР до 2021 года, „дорожные карты“ развития региональных отделений на 2018-2019 годы, а также новая линейка федеральных, региональных и муниципальных проектов.
РИА Новости: последние новости
Стало известно, кто станет новым Терминатором Сенатор Керимов в 2017 году заработал почти три миллиарда рублей Умер режиссер Милош Форман, снявший "Пролетая над гнездом кукушки"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поговорил с Эрдоганом267
Россия обрушилась на США1215
Асад сделал заявление после удара США698
«Россию ждет розовый понедельник»141
В Германии оценили возможность возвращения РФ в G7164
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение