В Казани стартует молодежный образовательный форум МГЕР 

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Образовательный молодежный форум «Молодой гвардии» Единой России" (МГЕР) стартует в воскресенье в Казани, участие в нем примут порядка тысячи человек.
Продлится форум до 21 апреля. Среди его участников будут волонтеры, организаторы, представляющие все регионы России, а также ряд молодежных лидеров стран СНГ.
"Участники форума пообщаются с ведущими российскими политиками, представителями руководящих органов «Единой Россия», политологами и журналистами, специалистами в области PR— и SMM-технологий, бизнес-тренерами", — сообщили ранее в МГЕР.
Гостями форума станут, в том числе, секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак, его заместитель Евгений Ревенко, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие.
Каждый день форума будет посвящён определённой тематике: «День „Молодой Гвардии“, „День регионов“, „День улицы“, „День выборов“, „День будущего“.
В рамках каждого дня будут проходить стратегические сессии, где участники сформирую стратегию развития организации до 2021 года. Также запланированы тренд-сессии, посвященные вопросам участия молодежи в общественно-политических процессах, обучающая игра по теме выборов, в ходе которой участники будут отрабатывать навыки ведения избирательной кампании.
По итогам мероприятия будут презентованы стратегия МГЕР до 2021 года, „дорожные карты“ развития региональных отделений на 2018-2019 годы, а также новая линейка федеральных, региональных и муниципальных проектов.