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«Шагаю по Москве»: прогулочные маршруты и секретные места от Владимира Раевского
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«Шагаю по Москве»: прогулочные маршруты и секретные места от Владимира Раевского 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Настало время переодеться в легкую одежду, позвать друзей и прогуляться по уютным столичным улочкам. Для тех, кто планирует заняться этим в ближайшее время, — пара маршрутов и секретных мест в центре столицы от москвоведа и ведущего телеканала Москва 24 Владимира Раевского.
Свернуть с Арбата Выделять отдельные здания в арбатских переулках очень сложно, ведь даже если не каждое из них является объектом культурного наследия, то как минимум — шедевром архитектуры. Но разумеется, арбатские переулки хороши не только своими каноничными зданиями: между ними от глаз простых прохожих скрыта масса мест, где можно с удовольствием провести время.
А некоторые дома скрывают не только уютные места для отдыха, но и массу интересных историй. К ним, безусловно, можно отнести два здания, построенные архитектором Львом Кекушевым.
Любителям музеев посвящается Музейный забег — еще один отличный способ провести время в городе не только с удовольствием, но и с пользой. И даже на хорошо знакомых маршрутах всегда можно открыть для себя что-то новое.
Что касается менее известных галерей, их в городе не меньше, чем тех, в которых большинство москвичей уже побывали, и не по одному разу.
Кофейная карта Москвы Центр города всегда может приятно удивить не только любителей прогулок и музеев, но и фанатов кофе. Причем многие заведения не просто продают напиток, но также делают все для того, чтобы посетитель получил массу удовольствия, находясь в его стенах.
Среди них есть и куда более тихие и спокойные места. В общем, можно смело сказать, что кофейни в центре Москвы есть на любой вкус.
Коза на поводке
Видео: YouTube/Сделано в Москве
Увы, невозможно рассказать обо всех удивительных местах столицы в рамках одного интервью. Так что если вы хотите узнать о Москве больше, — добро пожаловать на YouTube-канал Владимира, где он рассказывает о городе то, чего не знает практически никто.
Разумеется, мне не могли не спросить ведущего о самых запоминающихся моментах, которые произошли во время съемок его передачи «Сделано в Москве».
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