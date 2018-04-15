Апологеты Асада работают даже в британских университетах

Изданию The Times стало известно, что некоторые британские ученые занимаются распространением дезинформации в поддержку Асада и теорий заговора, продвигаемых Россией

Эти ученые являются основателями так называемой Рабочей группы по Сирии , пропаганде и СМИ (Working Group on Syria, Propaganda and Media) и занимают должности в различных университетах, включая университеты Эдинбурга , Шеффилда и Лестера

Члены этой группы, куда входят четыре профессора, распространяют ложную информацию — которую вчера, 13 апреля, озвучил российский посол в Великобритании — о том, что добровольческая организация гражданской обороны «Белые каски» сфабриковала видеозапись, в которой якобы демонстрируются доказательства атак, совершенных силами президента Асада, пользующегося поддержкой Кремля.

Среди советников этой рабочей группы есть один американец, который усомнился в обоснованности американской версии терактов 11 сентября, назвав ее теорией заговора, и один австралиец, который высказал предположение о том, что за химической атакой в Сирии, произошедшей на прошлой неделе, стоит ЦРУ

«Белые каски» навлекли на себя гнев России тем, что они задокументировали химическую атаку в Хан-Шейхуне, которая произошла в апреле прошлого года и в результате которой погибли 83 человека — почти треть из них были детьми. В сентябре прошлого года представители ООН пришли к выводу, что «есть веские основания полагать, что сирийские войска сбросили бомбу с зарином» на Хан-Шейхун.

Вчера, 13 апреля один из членов упомянутой выше рабочей группы, профессор в области политики в сфере охраны окружающей среды Эдинбургского университета Тим Хейворд (Tim Hayward), ретвитнул сообщение об атаке на Восточную Гуту, где говорилось, что «"Белые каски" и террористические группы организовывали операции под чужими флагами, похищая и накачивая наркотиками детей, которых они использовали в качестве «бутафории»». Он добавил: «Свидетельские показания мирных граждан и чиновников в Гуте поднимают очень тревожные вопросы».

Профессор Хейворд опубликовал статью своего коллеги Пола МакКига (Paul McKeigue), профессора в области генетической эпидемиологии и статистической генетики, где говорится, что вероятность того, что Асад проводил химические атаки, «практически нулевая». Он применил «теорию вероятности», чтобы оценить данные.

Профессор Хейворд использовал хэштег #Syriahoax, помечая им обсуждения химических атак в Сирии. Этот хэштег быстро распространился после того, как им воспользовались такие ультраправые деятели в США , как Майк Сернович (Mike Cernovich), главный сторонник теории о «пиццагейте», согласно которой соратники Хиллари Клинтон были связаны с тайной организацией педофилов. Ходили слухи, что этот хэштег продвигается русскими в рамках одной из их киберопераций.

Профессор также указал на то, что видеоролик, в котором якобы были показаны жертвы химической атаки, был постановочным. Один спасатель снял платок с одной из предполагаемых жертв. Профессор Хйеворд написал: «Миссия „Белых касок“: спасти один головной платок — значит спасти все #SyriaHoax». После того как с ним связались репортеры The Times , он удалил этот твит.

Американский профессор Марк Криспин Миллер (Mark Crispin Miller), который, по слухам, называл предложенную американским правительством версию терактов 11 сентября «теорией заговора», является одним из советников Рабочей группы по Сирии, пропаганде и СМИ. Другим советником стал Дэвид Блэкол (David Blackall), профессор из Австралии , который написал в Твиттере, что «ЦРУ организовывает газовые атаки, чтобы получить предлог для эскалации в Сирии».

Профессор Хейворд писал статьи для альтернативного новостного сайта 21st Century Wire, где помощником редактора работает Ванесса Били (Vanessa Beeley), дочь покойного британского дипломата сэра Гарольда Били (Harold Beeley). Она утверждает, что «Белые каски» связаны с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ, ред.) и что, поскольку они — «террористы», они являются «законными мишенями» сил Асада.

Еще один член этой рабочей группы по имени Пирс Робинсон (Piers Robinson), профессор в области политики и политической журналистики в университете Шеффилда, разместил видеоролик, в котором г-жа Били в очередной раз заявила, что «Белые каски» должны стать мишенью, пометив его как «интересное интервью».

Тара МакКормак (Tara McCormack), профессор в области международных отношений в университете Лестера, которая тоже входит в состав этой группы, написала в Твиттере, что это «установленный факт, что „Белые каски“ — это фактически „Аль-Каида“». По мнению доктора МакКормак, смерть бывшего президента Слободана Милошевича , которого судили за совершение военных преступлений в Гааге , «положила конец фарсу», которым был судебный процесс над ним.

В первой аналитической записке, опубликованной этой рабочей группой и названной «Сомнения по поводу Новичка», ставилось под сомнение само существование российской секретной программы по разработке нервнопаралитических веществ. Великобритания обвинила Москву в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в марте в Солсбери.

В интервью The Times профессор Робинсон сказал: «Все, что я говорю и пишу, я могу подтвердить на основе добросовестных исследований и внимательного рассмотрения доступных данных. Ванесса Били предоставляет информацию, которую стоит рассмотреть, и, несомненно, ее работа касательно „Белых касок“ вместе с работой других экспертов поднимает чрезвычайно важные вопросы, на которые научным работникам нужно будет найти ответы и о которых общественность должна знать».

Представители университета Шеффилда отказались прокомментировать ситуацию, отметив, что для рассмотрения этого вопроса им нужно больше времени.

Что касается использования хэштег #Syriahoax, профессор Хейворд сказал: «Насколько я понимаю, хэштег должен отражать скорее тему, чем кредо. Я не считаю, что я распространяю „дезинформацию“».

Представители университета Эдинбурга отметили: «Мы признаем и поддерживаем фундаментальное значение свободы слова, и мы стремимся воспитывать культуру, которая дает людям возможность выражать свое мнение при условии взаимного уважения».

Адам Ларсон (Adam Larson), независимый эксперт, входящий в состав этой рабочей группы, отрицает, что она распространяет дезинформацию. По его словам, подобный контент должен создаваться таким образом, чтобы «вводить в заблуждение и противоречить действительности».