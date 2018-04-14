Розалия Землячка: как закончила свои дни главная «фурия красного террора»

Имя Розалии Землячки наверняка знакомо многим жителям бывшего СССР: об этой пламенной революционерке писали книги, ей посвящали стихи, ее именем назывались улицы… Между тем, на совести этой женщины десятки тысяч человеческих жизней.

Товарищ Демон

Розалия Залкинд (позднее по мужу — Самойлова) родилась 20 марта (1 апреля) 1876 года в семье купца первой гильдии Самуила Марковича Залкинда. Девушка окончила Киевскую женскую гимназию и медицинский факультет Лионского университета.

С 17 лет она занималась революционной деятельностью, вступила в РСДРП. Среди партийных товарищей была известна под псевдонимами Демон и Осипов. Вплоть до Октябрьской революции эта женщина нигде официально не работала. Питание, жилье, поездки за границу для распространения пропаганды и нелегальной литературы оплачивались из партийной кассы. После революции Землячка находилась на руководящей партийной и советской работе, неоднократно избираясь членом ЦК и ЦКК ВКП (б). Особенно прославило ее участие в Гражданской войне. С ноября 1920 года по январь 1921 года она занимала пост ответственного секретаря Крымского обкома РКП (б) и вместе с Белой Куном и Георгием Пятаковым отдавала распоряжения о массовых расстрелах жителей полуострова и пленных офицеров врангелевской армии.

Красная фурия

С ноября 1920 года по конец 1921 года с санкции большевистского правительства в Крыму происходило физическое уничтожение всех «классовых врагов» молодого советского государства, оставшихся на полуострове после эвакуации армии Врангеля . По разным данным, жертвами крымского террора стали от 20 000 до 120 000 человек. Разумеется, под «раздачу» попали не только бывшие врангелевцы, но и мирные жители, которых только подозревали в лояльности белогвардейцам и «старому режиму». Расстреливали целыми партиями. Сразу несколько десятков человек раздевали донага и выстраивали перед вооруженным отрядом. Убивали всех подряд — врачей, учителей, рабочих, священников, рыбаков, даже больных в госпиталях… Среди убитых были женщины с грудными детьми. На деревьях, фонарях и памятниках крымских городов висели трупы. Тела расстрелянных лишь слегка присыпали землей. Некоторых хоронили заживо, и они стонали по ночам… А остальные крымчане боялись выходить на улицу. Известно, что Розалия Землячка лично отдавала распоряжения о массовых «зачистках», тем самым оправдывая свое партийное прозвище — Демон. Землячкой ее стали называть только после 1917 года. В какой-то момент Розалия заявила: «Жаль на них патронов. Топить. И все». После этого осужденных стали собирать на баржи, привязывать к ногам камни и сбрасывать в море. Часто это происходило на глазах у их близких.

Землячка сама стремилась принимать активное участие в казнях. В кожаной комиссарской куртке и с маузером на боку она носилась по городам и поселкам, руководя массовыми убийствами. Позднее Александр Солженицын назовет ее «фурией красного террора». Даже Ф. Э. Дзержинский признал, что с «зачисткой» Крыма от «контрреволюционных элементов» переусердствовали. Он неоднократно получал жалобы на поведение Землячки и ее соратников, причем жалобы эти писали их сослуживцы, члены партии. И все же, видимо, деятельность Землячки Ленин и партийная верхушка оценили высоко, поскольку в том же 1921 году ее, первую из советских женщин, удостоили Орденом Красного Знамени «за заслуги в деле политического воспитания и повышения боеспособности частей Красной армии».

Старушка из Дома на набережной