Розалия Землячка: как закончила свои дни главная «фурия красного террора» 

Имя Розалии Землячки наверняка знакомо многим жителям бывшего СССР: об этой пламенной революционерке писали книги, ей посвящали стихи, ее именем назывались улицы… Между тем, на совести этой женщины десятки тысяч человеческих жизней.
Товарищ Демон
Розалия Залкинд (позднее по мужу — Самойлова) родилась 20 марта (1 апреля) 1876 года в семье купца первой гильдии Самуила Марковича Залкинда. Девушка окончила Киевскую женскую гимназию и медицинский факультет Лионского университета.
С 17 лет она занималась революционной деятельностью, вступила в РСДРП. Среди партийных товарищей была известна под псевдонимами Демон и Осипов. Вплоть до Октябрьской революции эта женщина нигде официально не работала. Питание, жилье, поездки за границу для распространения пропаганды и нелегальной литературы оплачивались из партийной кассы. После революции Землячка находилась на руководящей партийной и советской работе, неоднократно избираясь членом ЦК и ЦКК ВКП (б). Особенно прославило ее участие в Гражданской войне. С ноября 1920 года по январь 1921 года она занимала пост ответственного секретаря Крымского обкома РКП (б) и вместе с Белой Куном и Георгием Пятаковым отдавала распоряжения о массовых расстрелах жителей полуострова и пленных офицеров врангелевской армии.
Красная фурия
С ноября 1920 года по конец 1921 года с санкции большевистского правительства в Крыму происходило физическое уничтожение всех «классовых врагов» молодого советского государства, оставшихся на полуострове после эвакуации армии Врангеля. По разным данным, жертвами крымского террора стали от 20 000 до 120 000 человек. Разумеется, под «раздачу» попали не только бывшие врангелевцы, но и мирные жители, которых только подозревали в лояльности белогвардейцам и «старому режиму». Расстреливали целыми партиями. Сразу несколько десятков человек раздевали донага и выстраивали перед вооруженным отрядом. Убивали всех подряд — врачей, учителей, рабочих, священников, рыбаков, даже больных в госпиталях… Среди убитых были женщины с грудными детьми. На деревьях, фонарях и памятниках крымских городов висели трупы. Тела расстрелянных лишь слегка присыпали землей. Некоторых хоронили заживо, и они стонали по ночам… А остальные крымчане боялись выходить на улицу. Известно, что Розалия Землячка лично отдавала распоряжения о массовых «зачистках», тем самым оправдывая свое партийное прозвище — Демон. Землячкой ее стали называть только после 1917 года. В какой-то момент Розалия заявила: «Жаль на них патронов. Топить. И все». После этого осужденных стали собирать на баржи, привязывать к ногам камни и сбрасывать в море. Часто это происходило на глазах у их близких.
Землячка сама стремилась принимать активное участие в казнях. В кожаной комиссарской куртке и с маузером на боку она носилась по городам и поселкам, руководя массовыми убийствами. Позднее Александр Солженицын назовет ее «фурией красного террора». Даже Ф. Э. Дзержинский признал, что с «зачисткой» Крыма от «контрреволюционных элементов» переусердствовали. Он неоднократно получал жалобы на поведение Землячки и ее соратников, причем жалобы эти писали их сослуживцы, члены партии. И все же, видимо, деятельность Землячки Ленин и партийная верхушка оценили высоко, поскольку в том же 1921 году ее, первую из советских женщин, удостоили Орденом Красного Знамени «за заслуги в деле политического воспитания и повышения боеспособности частей Красной армии».
Старушка из Дома на набережной
После Гражданской войны Землячка продолжала занимать ответственные партийные посты. Ей удалось даже дослужиться до заместителя Председателя Совета народных комиссаров СССР. Кроме Ордена Красного Знамени, она была награждена двумя орденами Ленина, а во время Великой Отечественной войны — медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Ее не коснулись ни партийные чистки, ни репрессии. Получив квартиру в знаменитом московском Доме на набережной, где проживали представители партийной и советской элиты, Розалия Самойловна тут же принялась строчить доносы на соседей. Жила она одна. Когда-то у нее был муж, фамилию которого она и носила, но о ее личной и семейной жизни практически ничего не известно. Розалия Землячка скончалась 21 января 1947 года. Урна с ее прахом по обычаям того времени была захоронена в кремлевской стене. В том же году именем Розалии Землячки назвали одну из улиц в Москве — Большую Татарскую. Правда, в постсоветскую эпоху улице вернули прежнее название.