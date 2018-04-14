Ещё
Волгоградцев зовут на уникальную прогулку по тюльпановым полям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоградцев зовут на уникальную прогулку по тюльпановым полям 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Волгоградцев приглашают на знаменитый фестиваль тюльпанов, который пройдет в республике Калмыкия 21 и 22 апреля.
— Уникальный фестиваль с национальным колоритом развернется рядом с тюльпановыми полями, — уточнили организаторы встречи. — Гостей зовут посмотреть на яркий цветочный ковер, от которого рябит в глазах, познакомиться с верблюдами Калмыкии и прогуляться по колоритной ремесленной выставке.
Горожанам, которые приедут на фестиваль весенних цветов, обещают развлечения на любой вкус: выступления калмыцких борцов, полеты на дельтапланах и парапланах, путешествия на верблюдах и лошадях. Ценители качественных фотографий могут задержаться на встрече с фотографами-анималистами, вмещающими в каждый кадр всю красоту пейзажа.
— Рядом с тюльпановыми полями будут развернуты бесплатные стоянки для машин. Здесь же можно поставить свою палатку, — добавляют организаторы фестиваля. — Гости смогут цивилизованно выбросить свой мусор, налить привезенной воды и воспользоваться электричеством. Гостям фестиваля советуют остерегаться змей, а также беречь своего гида — без него можно запросто заблудиться.
Фестиваль тюльпанов пройдет в Целинном районе Республики Калмыкия — 25-ый километр федеральной трассы Элиста — Волгоград Р-22.
v1.ru: последние новости
В центре Волгограда смывают слои грязи с копий исторических решеток В Волгограде школьники рассказали о будущем космонавтики на «Гагаринских чтениях» «Они вечно на что-то жалуются»: управляющая компания Волгограда забыла про жалобы ветеранов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поговорил с Эрдоганом267
Россия обрушилась на США1215
Асад сделал заявление после удара США698
«Россию ждет розовый понедельник»141
В Германии оценили возможность возвращения РФ в G7164
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение