Волгоградцев зовут на уникальную прогулку по тюльпановым полям

Волгоградцев приглашают на знаменитый фестиваль тюльпанов, который пройдет в республике Калмыкия 21 и 22 апреля.

— Уникальный фестиваль с национальным колоритом развернется рядом с тюльпановыми полями, — уточнили организаторы встречи. — Гостей зовут посмотреть на яркий цветочный ковер, от которого рябит в глазах, познакомиться с верблюдами Калмыкии и прогуляться по колоритной ремесленной выставке.

Горожанам, которые приедут на фестиваль весенних цветов, обещают развлечения на любой вкус: выступления калмыцких борцов, полеты на дельтапланах и парапланах, путешествия на верблюдах и лошадях. Ценители качественных фотографий могут задержаться на встрече с фотографами-анималистами, вмещающими в каждый кадр всю красоту пейзажа.

— Рядом с тюльпановыми полями будут развернуты бесплатные стоянки для машин. Здесь же можно поставить свою палатку, — добавляют организаторы фестиваля. — Гости смогут цивилизованно выбросить свой мусор, налить привезенной воды и воспользоваться электричеством. Гостям фестиваля советуют остерегаться змей, а также беречь своего гида — без него можно запросто заблудиться.