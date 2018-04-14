«Метц» одолел «Ренн», «Сент-Этьен» сильнее «Страсбурга» 

В 33-м туре чемпионата Франции зафиксированы некоторые неожиданные результаты.
Главный аутсайдер «Метц» в гостях обыграл соперников из «Ренна», который находится на пятом месте (2:1). «Лилль» на 90 минуте пропустил дважды и потерял столь важные очки, оставшись в зоне вылета (2:2). Также отметим очередную неудачу «Нанта» — ничья с «Дижоном» (1:1).
Протокол игры
(1:0) Буриго Бенжамен 27'
52' Ру Нолан (1:1)
57' Ру Нолан (1:2)
Коубек Томаш • Данзе Ромен 73' (Силики Джеймс (73') • Желен Жереми • Ньяньон Жорис • Бенсебаини Рами 90' • Андре Бенжамин • Прчич Саньин • Буриго Бенжамен • Гуркюфф Йоанн 56' (Сахо Диафра (56') • Сарр Исмаила 69' (Эну Адриен (69') • Хазри Вахби
Запасные: Бааль Людовик • Диалло Абдулайе • Мешер Андре • Зеффан Мехди
Кавасима Эйдзи • Балью Иван • Ньякат Мусса • Селимович Вахид 49' 63' (Поблет Херонимо (63') • Ривьерес Жонатан 15' 46' (Пальмьери Жульян (46' 74') • Дианье Фаллу • Молле Флоран • Доссеви Матьё • Коад Рено • Ру Нолан 76' (Ньяне Ибраима (76') • Ривьер Эммануэль 62'
Запасные: Манджек Жорж • Бёнардо Квентин • Булая Фарид • Миличевич Даниел
14 апреля. Стадион «Роазон Парк».
Протокол игры
Генгам
(1:0) Пепе Николя 56'
(2:0) Араужо Луис 57'
90' Бриан Джимми (2:2)
90' Алонсо Хуниор (2:1)
Коффи Херве • Малку Кевин 23' • Ие Эдгар 45' • Дибала Кауадио 50' (Алонсо Хуниор (50') • Мендиль Хамза • Бензия Яссин • Тьяго Маия • Биссума Ив • Пепе Николя 76' (Понсе Эсекиэль (76') • Мотиба Лебо • Араужо Луис 82' (Сумар Бубакари (82')
Запасные: Сумаоро Адама • Меньян Майк • Н'Гессан Куаме • Эль-Гази Анвар
Юнссон Карл-Юхан • Икоко Джордан • Кербра Кристоф • Сорбон Жереми • Ребошу Педру • Дидо Этьен 65' (Нгбакото Йени (65') • Блас Людовик • Коко Маркус 20' 55' (Тюрам Маркус (55') • Гренье Клеман • Бенезе Николя 76' (Фири Лебоганг (76') • Бриан Джимми
Запасные: Жиресс Тибо • Перейра Жонатан • Кайяр Марк-Орель • Эбоа Феликс
14 апреля. Стадион «Пьер Моруа» (Лилль).
Протокол игры
Дижон
(1:0) Накулма Преджус 33'
61' Квон Чхан Хун (1:1)
Татарушану Чиприан • Дюбуа Лео • Карлос Диего Сантос 36' (Авазьем Чидозье (36') • Джиджи Коффи • Лима Лукас • Илоки Жюль • Крхин Рене 16' (Туре Абдулайе (16') • Ронжье Валентин • Томассон Адриен • Накулма Преджус 62' (Бамму Ясин (62') • Сала Эмилиано
Запасные: Эль-Ганасси Яссин • Качаниклич Алекс • Кулибали Калифа • Дюпе Максим
Рейне Батист • Шафик Фуад 75' (Массуэма Эден (75') • Варро Седрик • Джилободжи Папи • Хаддади Уссама • Мари Жордан • Амальфитано Ромен • Квон Чхан Хун • Слити Наим • Саммаритано Фредерик 75' (Росье Валентен (75') • Жано Бенжамин 81' (Рюфли Венсан (81')
Запасные: Леруа Бенжамен • Муту Арнольд • Ямбере Седрик
14 апреля. Стадион «Стад де ля Божуар» (Нант).
Протокол игры
Сент-Этьен
82' Дебюши Матьё (0:1)
Укидья Александр • Фулкье Димитри 80' • Коне Бакари • Мартинеc Пабло • Сека Эрнес • Гримм Жереми 45' 85' (Саади Идрисс (85') • Мартин Йонас • Гонсальвес Антони • Корнье Бенжамин • Льенар Димитри • Баокен Стефан 81' (Блайак Жереми (81' 90')
Запасные: Камара Бингуру • Сальмье Йоанн • Каси Антони • Tchamba Bangou • Lucien Zohi
Рюффье Стефан • Дебюши Матьё • Теофил-Катерин Кевин • Суботич Невен • Диуссе Ассан 60' (Бамба Джонатан (60') • Сельнес Оле • М'Вила Янн • Амума Ромен 85' (Янко Саиди (85') • Кабелла Реми 90' • Монне-Паке Кевин • Берич Роберт 60' (Нтеп Пауль-Жорж (60')
Запасные: Мулен Жесси • М'Бенге Шейх • Пажо Венсан • Таннан Уссама
14 апреля. Стадион «де ла Мейно».