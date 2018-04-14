«Метц» одолел «Ренн», «Сент-Этьен» сильнее «Страсбурга»

В 33-м туре чемпионата Франции зафиксированы некоторые неожиданные результаты.

Главный аутсайдер «Метц» в гостях обыграл соперников из «Ренна», который находится на пятом месте (2:1). «Лилль» на 90 минуте пропустил дважды и потерял столь важные очки, оставшись в зоне вылета (2:2). Также отметим очередную неудачу «Нанта» — ничья с «Дижоном» (1:1).

Протокол игры

52' Ру Нолан (1:1)

57' Ру Нолан (1:2)

14 апреля. Стадион «Роазон Парк».

Протокол игры

Генгам

(1:0) Пепе Николя 56'

90' Алонсо Хуниор (2:1)

Коффи Херве • Малку Кевин 23' • Ие Эдгар 45' • Дибала Кауадио 50' (Алонсо Хуниор (50') • Мендиль Хамза • Бензия Яссин • Тьяго Маия • Биссума Ив • Пепе Николя 76' (Понсе Эсекиэль (76') • Мотиба Лебо • Араужо Луис 82' (Сумар Бубакари (82')

Запасные: Жиресс Тибо • Перейра Жонатан • Кайяр Марк-Орель • Эбоа Феликс

14 апреля. Стадион «Пьер Моруа» (Лилль).

Протокол игры

Дижон

(1:0) Накулма Преджус 33'

61' Квон Чхан Хун (1:1)

14 апреля. Стадион «Стад де ля Божуар» ( Нант ).

Протокол игры

Сент-Этьен

82' Дебюши Матьё (0:1)

Укидья Александр • Фулкье Димитри 80' • Коне Бакари • Мартинеc Пабло • Сека Эрнес • Гримм Жереми 45' 85' (Саади Идрисс (85') • Мартин Йонас • Гонсальвес Антони • Корнье Бенжамин • Льенар Димитри • Баокен Стефан 81' (Блайак Жереми (81' 90')

Запасные: Камара Бингуру • Сальмье Йоанн • Каси Антони • Tchamba Bangou • Lucien Zohi

14 апреля. Стадион «де ла Мейно».