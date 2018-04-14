Сотрудница Верхнесалдинского военного комиссариата получила медаль «Памяти героев Отечества»

Ольга Лобашева была одной из лучших сотрудников военных комиссариатов во время работ по паспортизации воинских захоронений и мемориалов на Среднем Урале.

Старший помощник начальника отделения социального и пенсионного обеспечения военного комиссариата Верхнесалдинского района Свердловской области Ольга Лобашова приказом Министра обороны Российской Федерации награждена медалью «Памяти героев Отечества».

Ольга Лобашева была одной из лучших сотрудников военных комиссариатов во время работ по паспортизации воинских захоронений и мемориалов на Среднем Урале. Благодаря ей информация об этих местах оцифрована и выложена в открытый доступ. Специалист много работает с ветеранами боевых действий и военной службы, помогая им оформлять документы и решать другие социальные трудности.