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Во Всемирный день авиации и космонавтики в Липецком авиацентре около 100 школьников приняли клятву юнармейца
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Во Всемирный день авиации и космонавтики в Липецком авиацентре около 100 школьников приняли клятву юнармейца 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Церемония прошла под знаменем движения «Юнармия», которое было доверено внести победителям юнармейских игр — кадетам школы № 14.
12 апреля в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России около 100 учащихся кадетских классов школы №14 города Липецка, школ сел Донское и Хрущевка, которая носит имя Героя России Олега Пешкова, произнесли клятву на верность юнармейскому движению. Церемония прошла под знаменем движения «Юнармия», которое было доверено внести победителям юнармейских игр — кадетам школы № 14. Всем принимавшим клятву были вручены знаки юнармейца.
Со словами напутствия к ребятам обратились начальник авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков, Полномочный представитель Президента России по правам ребенка по Липецкой области Людмила Куракова, начальник управления молодежной политики Липецкой области Ольга Решетько. В мероприятии также приняли участие руководитель регионального штаба «Юнармии» Антон Журавлев и начальник отдела областного военного комиссариата Александр Бойчук.
После клятвы юнармейцы посетили музей авиацентра, где ознакомились со славными традициями и липецкого авиацентра, который в этом году будет отмечать 100-летний юбилей.
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