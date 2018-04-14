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В столице пройдет экофестиваль «День Земли»
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В столице пройдет экофестиваль «День Земли» 

Москва меняется 53 минуты назад
Фото: Москва меняется
Организатором мероприятия выступит Культурный центр «Новый Акрополь».
Во время экофестиваля участники смогут увидеть отрывки из фильмов о Земле, познакомиться с фактами о состоянии планеты сегодня, потренировать навыки экологичного образа жизни (расчёт экоследа с обсуждением, как его сократить, упражнения на системное мышление, практика применения принципа 4 R и раздельного сбора отходов), заглянуть в жизнь минералов и растений, узнать о символах в природе, задать актуальные вопросы и сделать первый или следующий шаг в заботе о планете.
«Приглашаем вас окунуться в красоту нашего общего Дома — Земли, узнать об актуальности и способах поддержания этой красоты в городе и на природе. Рассмотрим примеры того, как удается решать экологические проблемы и что этому помогает. А главное, что для этого в силах делать каждый человек», — сообщается на  странице
мероприятия, где можно узнать подробную программу фестиваля.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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