Ещё
Жители Армении вышли на общереспубликанский субботник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Армении вышли на общереспубликанский субботник 

Мир24 1 час назад
В Армении прошел общереспубликанский субботник. Волонтеры убрали улицы и парки. К большой весенней акции присоединилась корреспондент телеканала «МИР 24» Арпи Меликян. Это первый республиканский субботник в этом году. Тысячи горожан во всех регионах страны вышли на уборку улиц. Территории в несколько гектаров люди с раннего утра очищают вручную, а особо загрязненные — при помощи техники.
Выйти на субботник значит показать, что любишь свой город. Жители Севана в этом уверены. Поработать в центральный парк вышли учителя, госслужащие И студенты.
«Я каждый раз с удовольствием участвую в городских субботниках. Мы любим наш город, поэтому и ухаживаем за ним», — рассказала участница Гаяне Григорян.
Севан — курортный городок, поэтому к чистоте общественных пляжей особое внимание. Здесь субботники проводят каждую неделю. В Армении уборкой мусора с улиц занимаются клининговые компании, но помочь им всегда хотят многие. «В некоторых областях страны идет дождь, но удивительно, что улицы наполнены жителями. Мы не должны обязывать людей чистить свой город, это должно быть их собственное желание», — сказал министр территориального управления и развития Республики Армения Давид Локян. В Гехаркуникской области сажали деревья. Сосны и тополя теперь на шести гектарах.
«Мы боремся против загрязнения климата, поэтому решили посадить деревья именно тут. Почва в этой местности благоприятная для посадки деревьев», — рассказал организатор Ваге Гулян.
Субботники в Армении проводят несколько раз в год. В этот на улицы вышли более 150 тысяч человек. Пляжный сезон на Севане стартует в начале июня. Поэтому организаторы спешат подготовить территорию для отдыхающих.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Шварценеггер после операции поблагодарил поклонников за поддержку Путин высоко оценил профессионализм команды Собянина Между терминалами Шереметьево пустили подземный поезд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обрушилась на США1115
Асад сделал заявление после удара США685
Путин поговорил с Эрдоганом105
«Россию ждет розовый понедельник»129
В Германии оценили возможность возвращения РФ в G7123
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение