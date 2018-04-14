Жители Армении вышли на общереспубликанский субботник

Армении прошел общереспубликанский субботник. Волонтеры убрали улицы и парки. К большой весенней акции присоединилась корреспондент телеканала «МИР 24» Арпи Меликян. Это первый республиканский субботник в этом году. Тысячи горожан во всех регионах страны вышли на уборку улиц. Территории в несколько гектаров люди с раннего утра очищают вручную, а особо загрязненные — при помощи техники.

Выйти на субботник значит показать, что любишь свой город. Жители Севана в этом уверены. Поработать в центральный парк вышли учителя, госслужащие И студенты.

«Я каждый раз с удовольствием участвую в городских субботниках. Мы любим наш город, поэтому и ухаживаем за ним», — рассказала участница Гаяне Григорян.

Севан — курортный городок, поэтому к чистоте общественных пляжей особое внимание. Здесь субботники проводят каждую неделю. В Армении уборкой мусора с улиц занимаются клининговые компании, но помочь им всегда хотят многие. «В некоторых областях страны идет дождь, но удивительно, что улицы наполнены жителями. Мы не должны обязывать людей чистить свой город, это должно быть их собственное желание», — сказал министр территориального управления и развития Республики Армения Давид Локян . В Гехаркуникской области сажали деревья. Сосны и тополя теперь на шести гектарах.

«Мы боремся против загрязнения климата, поэтому решили посадить деревья именно тут. Почва в этой местности благоприятная для посадки деревьев», — рассказал организатор Ваге Гулян.

Субботники в Армении проводят несколько раз в год. В этот на улицы вышли более 150 тысяч человек. Пляжный сезон на Севане стартует в начале июня. Поэтому организаторы спешат подготовить территорию для отдыхающих.

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