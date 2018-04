В США вандалы осквернили статую экс-президента

liberal wacko's, Activists, deface Jefferson statue at UVA with the words 'racist' and 'rapist' before celebrations to mark 275th anniversary of his birth pic.twitter.com/Uk8GyF5AJu

— j wall ✡ (@jwhaifa) 14 апреля 2018 г.

Вандалы ночью написали красной краской «Расист и насильник» на постаменте статуи, расположенной на территории Университета Вирджинии, который был основан Джефферсоном.

По мнению издания, вандалы хотели напомнить о том, что один из отцов-основателей американского государства и автор конституции США был рабовладельцем и использовал рабский труд при постройке университета. Также некоторые считают, что на совести Джефферсона изнасилование принадлежащей ему рабыни Салли Хемингс.