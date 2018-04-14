О чем была песнь Суркова

В нем один из ведущих идеологов путинизма и действующий архитектор внутриполитической системы РФ попытался изложить свои взгляды на зигзаги цивилизационного выбора России. После чего развил проекцию в сторону третьего пути и попытался оправдать проект изоляции страны на долгие годы.

При этом материал, конечно же, появился в издании аналитического профиля — «в журнале Россия в глобальной политике». И был назван Полукровка. Что, очевидно, должно отсылать и к третьему пути, и к подзабытой сказке одновременно.

Почему же есть смысл почитать и обсудить статью кремлевского чиновника

Уровень 1. Первая ценность работы состоит в том, что писалась она точно под прочтение ее одним человеком. И ничто нам так много не расскажет об актуальных настроениях Путина, как пересказ того, что он хочет услышать от сотрудника, который делает это лучше всех на свете.

Уровень 2. Большой ценностью материала является очередное доказательство факта, что руководство РФ продолжает жить не в нынешней реальности, а в XV— XVIII веках. Это уже такой сложившийся синдром «реконструктора Стрелкова», который, возомнив себя поручиком, может воевать хоть в Турции . Ведь перемещение своего сознания на 150 лет назад такой индивид считает не проблемой, а удовольствием.

Уровень 3. Создаваемый помощниками тренд «исторической миссии» так и не дает руководству РФ опомниться и просто пересчитать деньги в своем или государственном кармане. И после этих подсчетов понять, что играть в геополитику куда приятнее, если твои солдатики с автоматами, а не с саблями. Но такого анализа не происходит — вместо обсуждения проблемы, например, срыва перевооружения армии РФ к 2020 году, помощник городит литературное эссе об Орде. И о невозможности ужиться с западными манерами.

Уровень 4. В повествовании и образе мыслей Суркова нет вообще ничего нового. И самодур-крепостник, уверенный, что его мужички пойдут за ним, если он придумает супостата или третий путь, всегда будет жестоко разбит технологами из современного Вашингтона. Те технологи видали за последние 200 лет и в Африке, и в Азии очень много таких помещиков, сочиняющих историю под себя и начальника. И факт, что подневольные не идут за барином воевать, доказан и Хусейном, и Асадом. Но все еще не признан Сурковым.

Уровень 5. Статьей Суркова кремлевские круги дали еще один повод миру махнуть на них рукой, как на сбитых летчиков.

И это однозначно заставляет Запад смотреть на вопрос шире.

Для начала — никакого удовольствия не приносит взгляд на российскую оппозицию. Затравленные пропагандой бунтари не особо далеко ушли. И наблюдать через два года Собчак, призывающую драться за Крым до последней капли крови, никто не хочет.

И так как контингент безнадежен, то главным становится вопрос: кто вместо? Как прервать тот чекистский марш последних 10 лет, цель которого — передача Сибири Китаю . На кого в Восточной Европе можно положиться по части осуществления полицейских функций на новом ландшафте, что возникнет на месте бывшей РФ?

Пока что выбор США в этом плане однозначно падает на Польшу . Правящие круги там небезупречны, но уже второй раз Дональд Трамп прилетает в Варшаву . И при этом непременно делится мыслями о неких формах самоорганизации на просторах бывших советских прерий. И живо интересуется мнением поляков по этим вопросам. Что неудивительно, ведь именно Польша сейчас почти в одиночку не дает возможности Германии Франции растоптать остатки влияния США в ЕС

Уровень 6. Для Украины статья Суркова дает положительный сигнал. Ведь очевидно, что происходящее у нас — за пределами понимания главного помощника Путина. А значит — огромная шпионская сеть РФ в Украине, огромные деньги снова будут тратиться Россией в Украине впустую. Это очень повышает шансы на выживание нашей страны.

Однако, как это периодически бывает, когда Путину надоедает слушать сказки Суркова о политических комбинациях, он начинает слушать сказки Шойгу о непобедимости русского оружия. И хоть эта слава сильно увяла под Дебальцево , а под Марьинкой в том же году даже не распустилась — все равно диктатора может унести вслед за мечтой.

Уровень 7. Набор тезисов статьи Суркова, который широко принимаем в российском обществе, гарантирует: при ближайших двух-трех сменах власти в РФ революции там не случится. А значит, если не реализуется желаемый сценарий дробления вражеской страны, то окружающим предстоит жить под дамокловым мечом Большой Войны еще долго.