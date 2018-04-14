«Тайны булгаковской Москвы» можно будет узнать на пешей экскурсии

Завтра, 15 апреля, в 14:30 начнется пешая прогулка по Москве , в ходе которой жители и гости столицы смогут узнать о тайнах города, известных только непревзойденному мастеру слова, автору «Мастера и Маргариты» Михаилу Булгакову

Экскурсия начнется в музее-театре «Булгаковский дом», где ее участники узнают самые интересные факты из биографии писателя, поймут, как связаны события его жизни и образы, использованные им в книгах, а также осмотрят вещи, принадлежавшие Михаилу Афанасьевичу и его супруге. Посетителям также расскажут, чем обусловлен интерес Булгакова к мистической теме и благодаря кому в «Мастере и Маргарите» появились потусторонние персонажи.

Продолжится рассказ уже на улицах столицы: на Патриарших прудах экскурсионная группа увидит место, где Воланд впервые заговорил с Иваном Бездомным и Берлиозом, на Пречистенке и Остоженке — зеркальные двери Торгсина, открывшиеся для Коровьева и Бегемота, в Чистом переулке — дом профессора Преображенского. И, конечно, экскурсовод покажет участникам подвальчик Мастера и особняк Маргариты. Завершится маршрут у храма Илии Пророка Обыденного, в стенах которого в 1940 году провели заочное отпевание Михаила Булгакова.

Для бесплатного участия необходимо зарегистрироваться по телефону: +7 (916) 117-81-35.

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